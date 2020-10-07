У Путина объяснили, почему Россия не будет защищать Армению от Азербайджана

Обязательства России в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отношении Армении не распространяются на Нагорный Карабах, где продолжается вооруженный конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вытекает из обязательств. В данном случае речь-то идет об Армении. Президент это четко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса. Обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», — цитирует Пескова ТАСС.

Спикер Кремля также опроверг информацию о распространении конфликта на территорию самой Армении.

Ранее Песков заявлял, что Кремль может ввести свои войска в Нагорный Карабах только с согласия и Азербайджана, и Армении.

Отметим также, что в Украине пророссийская оппозиция настаивает на необходимости вооруженной поддержки Армении.

Фото zakon. kz/

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