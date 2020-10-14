В немецком аэропорту отказались обслуживать самолет Лукашенко

Рабочие компании Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Telegram-канал NEXTA.



После приземления в аэропорту «Фульсбюттель» «Боинга» с регистрационным номером EW-001PA, профсоюзные активисты распространили информацию, что борт принадлежит белорусскому лидеру, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов.



Команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.



«Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», — говорится в листовке профсоюза кампании.



В листовке также был ряд требований к белорусскому правительству — отставка Лукашенко, демократические выборы, освобождение всех политических заключенных, восстановление на работе всех, кто потерял работу во время протестов.



NEXTA пишет, что почти 31 год назад в кампании была очень похожая ситуация, когда рабочие отказались обслуживать лайнер президента Румынии Николае Чаушеску.

Напомним, на днях президент Александр Лукашенко получил ультиматум от белорусской оппозиции, которая дала ему две недели на выполнение трех требований. В противном случае оппозиционеры пообещали объявить национальную забастовку.



Фото BelTA



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