Через два года Путина не будет в политике, — профессор Соловей

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей, на которого спецслужбы РФ якобы сделали ставку в качестве будущего президента России, считает, что в 2022 году в политике не будет нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет Гордон.

«Мои источники абсолютно надежны в том, что касается обстоятельств непреодолимой силы. Телевидение и некоторые препараты позволяют человеку выглядеть гораздо лучше по сравнению с реальным состоянием. Но все то, что я говорил касательно обстоятельств непреодолимой силы, о том, что надо торопиться и что уже в 2022 году президента Путина не будет в российской и международной политике, — все это остается в силе», — сказал он.

Политический аналитик подчеркнул, что не использует выражение «смертельно болен».

«Я использую эвфемизм: личные обстоятельства непреодолимой силы. Я не лечащий врач, у меня не было в руках анализов, я не держал в руках выписки. Поэтому этого я не говорю. Я использую именно ту формулировку, которую сейчас употребил, и другую использовать не буду. Еще раз: я живу в Российской Федерации и говорить те вещи, которые я решаюсь говорить, — довольно рискованно», — объяснил Соловей.

Также в интервью эксперт рассказал, как называет Путина его окружение. Оказывается, что самые используемые прозвища — «Михаил Иванович», «папа» и «начальник».

Как известно, Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008—2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в Конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению Валерия Соловья, хозяин Кремля относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому «с легким пренебрежением»: давит на него, причем в очень грубой и уничижительной манере, используя, допустим, то Рамзана Кадырова, то передачу разного рода требований через Офис президента, в частности через господина Ермака. Валерий Соловей считает, что Зеленского «обложили» и что он «находится в очень жалком положении» — его просьбы и обращения к Москве игнорируются или же на них поступает грубый ответ.

Фото: https://ria.ru/

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