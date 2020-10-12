Ким Чен Ын прослезился на параде, принося извинения народу – зрители тоже рыдали

Руководитель КНДР Ким Чен Ын произнес прочувствованную речь на грандиозном военном параде в Пхеньяне, посвященном 75-летию правящей Рабочей партии. Как сообщает издание Korea Times, в своем выступлении северокорейский лидер извинился перед народом за свои неудачи — что было совершенно беспрецедентно. В какой-то момент Ким Чен Ын даже прослезился, сняв очки и вытерев скупую мужскую слезу.

«Наши люди оказали мне доверие — высокое, как небо, и глубокое, как море. Но мне не всегда удавалось удовлетворительно соответствовать ему. Мне действительно очень жаль», — сказал глава государства. Он также признал, что его усилий было «недостаточно, чтобы избавить наш народ от трудностей в жизни».

В толпе впечатленных зрителей многие, в основном женщины, не сдержав эмоций, также открыто рыдали. Слезы, однако, текли и по щекам некоторых суровых военных.

Причины такого поведения Ким Чен Ына не вполне понятны. Видимо, его нервы не выдерживают сочетания пандемии коронавируса, международных санкций и стихийных бедствий — такие, как недавние тайфуны, от которых серьезно пострадала страна. В связи со всем этим он не может сдержать обещаний по улучшению экономического благосостояния граждан.

Ранее лидер Северной Кореи также поразил мировую общественность, когда неожиданно принес свои извинения властям Южной Кореи за убийство в территориальных водах КНДР южнокорейского чиновника — что также было беспрецедентно.

Между тем на параде в Пхеньяне была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета, способная долететь до США, что вызвало обеспокоенность Запада.

640

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter