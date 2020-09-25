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Мир

Ким Чен Ын отреагировал на убийство южнокорейского чиновника

9:37 25 сентября 2020
ким чен ын

Лидер Северной Кореи очень неожиданно отреагировал на убийство в территориальных водах КНДР южнокорейского чиновника. Ким Чен Ын не только не стал отрицать случившееся, но еще и принес извинения Южной Корее.

«Мне очень жаль, что в наших территориальных водах произошел неожиданный и досадный инцидент, который вызвал большое разочарование президента Мун Чжэ Ина и народа Южной Кореи», — приводят южнокорейские СМИ заявление Ким Чен Ына.

Как сообщает The New York Tymes, обращение с извинениями лидера КНДР было записано и передано в Сеул по особой телефонной связи. Другие каналы коммуникации между Северной и Южной Кореями заблокированы с июня 2020 года.

Напомним, 21 сентября в Желтом море в районе острова Малый Енпхен пропал без вести южнокорейский чиновник, представитель рыбконтроля. Предполагают, что северокорейские военнослужащие восприняли появление южнокорейского судна в данном районе как нарушение границы. В Сеуле считают, что военные КНДР открыли огонь по инспектору, а потом сожгли тело.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее Ким Чен Ыну приписывали казнь младшей сестры. Слухи появились, поскольку Ким Е Чжон ни разу не появлялась на публике с июля.

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