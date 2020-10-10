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Михалок записал матерное видеообращение к Тихановской: что не понравилось главному "ляпису"

15:32 10 октября 2020
Сергей Михалок

Фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок, написавший знаковую для украинского Евромайдана песню «Воины Света» и назвавший Александра Лукашенко нелегитимным президентом, выложил в Instagram обращение к лидеру оппозиции Светлане Тихановской.

В частности, он резко прошелся по ее планам привлечь в качестве Владимира Путина в качестве медиатора на переговорах Лукашенко и Комитета объединенной оппозиции.

«На переговоры волка с зайцем приглашается лиса. Она на*т старого волка, а зайца все-равно съест», — не сдержался музыкант от красочных параллелей.

Он назвал абсурдным предложение «создателей новой Беларуси» привлечь к этому процессу человека, который хочет воссоздать СССР и восстановить империю.

Внимание: в кадре звучит ненормативная лексика!

Напомним, о намерении привлечь Россию и ее лидера в качестве посредника Тихановская заявляла в интервью Euronews.

Фото TUT.BY

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