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«Страна, с которой мы дружим»: Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Беларуси

8:26 30 августа 2020
«Страна, с которой мы дружим»: Тихановская допустила посредничество России в переговорах в Беларуси

Объявившая о своей победе на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская готова привлечь Россию в качестве посредника в преодолении политического кризиса в стране. Об этом она заявила в интервью Euronews.

Объясняя свои слова, она назвала Россию «страной, с которой Беларусь дружит, и с которой у нее тесные отношения».

«Поскольку этот кризис внутри страны и он не направлен против какого-либо государства, мы берем на себя ответственность в решении кризиса путем переговоров внутри страны. Однако, если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия — это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные отношения», — заявила Тихановская.

При этом она выразила надежду на то, что кризис будет урегулирован внутри страны, добавив, что деятельность координационного совета по трансферу власти направлена на диалог с правительством.

«Мы надеемся, что диалог начнется как можно скорее, чтобы этот политический кризис не ударил очень сильно по экономике страны», — объяснила политик, добавив, что Лукашенко должен будет уйти, так как в стране «не может быть безвластия».

Напомним, что после выборов президента Беларуси 9 августа и объявления победителем Александра Лукашенко, в стране начались протесты, которые продолжаются до этого дня.

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