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Мир

Двойник Тихановской пыталась выступить в парламенте Дании

20:37 8 октября 2020
Тихановская

Во вторник, 6 октября, в закрытом онлайн-заседании внешнеполитического комитета парламента Дании участвовал человек, выдававший себя за белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую. Об инциденте пишет «Европейская правда», ссылаясь на пресс-службу органа.

Сообщается, что в комитете обсуждали нынешнюю политическую ситуацию в Беларуси.

В начале встречи у пользователя «Светлана Тихановская» возникли проблемы с камерой на компьютере, поэтому ее было невозможно увидеть. Обсуждение продолжалась около 40 минут, затем члены комитет поняли, что что-то не так, и остановили заседание.

Впоследствии выяснилось, что во встрече принимал участие человек, который выдававший себя за белорусскую оппозиционерку.

Обстоятельства дела выясняются.

Напомним, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую внесли в базу данных разыскиваемых лиц от МВД России.

Фотоfacebook.com/svetlanatihanovskaya2020

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