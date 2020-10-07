28.25 / 28.45 33.03 / 33.49
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Тихановскую объявили в розыск в России, — СМИ

17:04 7 октября 2020
Тихановскую объявили в розыск в России,&nbsp;— СМИ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая заявила о желании лично встретиться с Владимиром Путиным, скорее всего не сможет этого сделать, ведь ее имя внесли в базу данных разыскиваемых лиц от МВД России.

Как сообщает Telegram-канал Baza, данные Тихановской «легко пробиваются по обычному поиску на сайте МВД».

В Беларуси экс-кандидата в президенты обвиняют по 361-й статье национального Уголовного кодекса УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской информацию о внесении ее в базу розыска МВД РФ восприняли спокойно, сообщает Интерфакс.

«Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно», — сообщили агентству в штабе беларусской оппозиции.

При этом некий информированный источник сообщил «Интерфаксу», что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

Напомним, в настоящее время оппозиционер находится в Литве, где недавно встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

307

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оксана Гайсинская

Жена Кернеса едко высмеяла Лукашенко

Королева Наташа

"Все горе на лице": поклонники напуганы тем, как сильно сдала Наташа Королева

Эксперты установили причину авиакатастрофы под Чугуевом

Эксперты установили причину авиакатастрофы под Чугуевом

Пушилин

Скоро до изъятия жилья дойдет: дончане шокированы "указом" Пушилина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер