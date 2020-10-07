Тихановскую объявили в розыск в России, — СМИ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая заявила о желании лично встретиться с Владимиром Путиным, скорее всего не сможет этого сделать, ведь ее имя внесли в базу данных разыскиваемых лиц от МВД России.

Как сообщает Telegram-канал Baza, данные Тихановской «легко пробиваются по обычному поиску на сайте МВД».

В Беларуси экс-кандидата в президенты обвиняют по 361-й статье национального Уголовного кодекса УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности».

В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской информацию о внесении ее в базу розыска МВД РФ восприняли спокойно, сообщает Интерфакс.

«Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно», — сообщили агентству в штабе беларусской оппозиции.

При этом некий информированный источник сообщил «Интерфаксу», что внесение Тихановской в базу розыска МВД России является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

Напомним, в настоящее время оппозиционер находится в Литве, где недавно встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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