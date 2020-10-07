В центре Санкт-Петербурга мужчина устроил самосожжение: реакция прохожих поразила
В центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте произошла попытка самосожжения. Ее совершил мужчина с плакатом на груди. Поразительно, но ставшие очевидцами прохожие даже не пытались помочь человеку, а некоторые еще и снимали происходящее на телефон.
По данным Telegram-ресурса Baza, пострадавший получил ожоги 45% тела.
В центре Санкт-Петербурга мужчина с плакатом на груди пытался сжечь себя. Сейчас он в машине скорой помощи с ожогами 45% тела.— Sota. Vision (@SotaVision) October 7, 2020
Как следует из видео с камер наблюдения, мужчине не пытались помочь.
Видео: Baza pic.twitter.com/xnP7rdIMia
Содержание его протестного плаката пока не известно, однако, по данным интернет-ресурса «Мегаполис», перед тем, как под поджечь себя, он кричал что-то о дне рождении президента России Владимира Путина и подарке ему.
Напомним, только 6 октября в Нижнем Новгороде простились с местной журналисткой Ириной Славиной, которая сожгла себя у здания Управления внутренних дел 2 октября.218
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