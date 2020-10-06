В Нижем Новгороде проститься с покончившей с собой журналисткой Ириной Славиной пришли сотни людей

В Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной — главред интернет-издания «Коза Пресс» подожгла себя у здания местного МВД, оставив записку, в которой просила винить в ее смерти Российскую Федерацию.

Как сообщает «Нижний Новгород онлайн», на церемонию прощания с погибшей пришли сотни людей, многие из которых узнали о Славиной лишь после ее смерти.

Фото nn.ru

Фото nn.ru

После гражданской панихиды люди прошли до места гибели журналистки, идя за машиной, в которой везли гроб.

Вот так выглядит шествие в Нижнем Новгороде. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/P0JWTAxZzk — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 6, 2020

Дочь и сын Ирины Славиной на шествии. Фото: @MBKhMedia pic.twitter.com/w5d3gFNA4y — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 6, 2020

Фото Ирины Славиной из социальных сетей.

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