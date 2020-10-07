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Королева Елизавета II и ее муж принц Филипп разъехались, поселившись в разных замках

12:33 7 октября 2020
Королева Елизавета и принц Филипп

94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее 99-летний муж принц Филипп разъехались, поселившись в разных замках. Как сообщает издание The Mirror, весь карантин они провели вместе в Виндзоре. Лето супруги провели вдвоем в шотландском замке Балморал, принимая там детей, внуков и других родственников. А затем переехали оттуда в Сандрингемский дворец в графстве Норфолк.

Ее Величество вернулась в Виндзорский замок. Здесь временно будет размещаться королевский двор, так как в условиях пандемии этот замок считается более безопасным для Елизаветы, чем ее официальная лондонская резиденция — Букингемский дворец. Все формальные мероприятия во дворце были отменены.

Принц Филипп остался в Сандрингеме. После того, как в 2017 году герцог Эдинбургский вышел «в отставку» и перестал по состоянию здоровья исполнять общественные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи, он большую часть своего времени проводит в коттедже Wood Farm на территории Сандрингемского дворца. Со своей венценосной женой, продолжающей исполнять свои обязанности монарха, он все это время виделся не слишком часто.

Тем не менее Елизавета и Филипп сохраняют нежное отношение друг к другу. Королева по-прежнему видит в супруге свою опору. Он придает ей силы противостоять проблемам, возникающим в королевской семье — включая скандал вокруг их среднего сына принца Эндрю и переезд за океан их внука принца Гарри и его жены Меган Маркл, которой принц Филипп крайне разочарован.

Фото Twitter The Royal Family

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