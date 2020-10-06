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Мир

Первая кровь: в Киргизии официально подтвердили гибель участника "майдана" в Бишкеке

15:23 6 октября 2020
Медики в Кыргызстане

Во время массовых акций протеста в Кыргызстане, за которыми последовало решение ЦИК отменить результаты парламентских выборов в стране, погиб один из митингующих — молодой человек 2001 года рождения.

Об этом сообщают в киргизском Минздраве и добавляют, что всего за помощью к врачам обратились 686 человек, из которых 164 попали в больницу, а семеро находятся в реанимации. 521 пострадавший после оказания помощи был отправлен на амбулаторное лечение.

Иллюстративное фото — фрагмент фотографии со странички Минздрава Кыргызстана в соцсетях.

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