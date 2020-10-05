28.30 / 28.49 33.00 / 33.40
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пресс-секретарь Белого дома и два ее заместителя заразились коронавирусом

20:15 5 октября 2020
Кейли Макэнани

Вслед за Дональдом Трампом и его супругой заразилась коронавирусом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. Об этом говорится в ее заявлении в соцсети Twitter.

Тест 32-летней Макэнани показал положительный результат на COVID-19. До этого она, начиная с минувшего четверга, ежедневно делала тесты, и они были отрицательными.

Пресс-секретарь сообщила, что болезнь у нее протекает бессимптомно. Она удалилась на карантин и будет работать дистанционно. В воскресенье Кейли Макэнани общалась с журналистами, не надевая защитной маски.

Между тем, как сообщает CNN, у двоих заместителей Макэнани — Чэда Джилмартина и Кэролайн Ливитт также выявлен коронавирус.

Как сообщает издание New York Times, первая леди США Мелания Трамп чувствует себя хорошо и отдыхает в Белом доме.

А вот сведения о состоянии самого президента довольно противоречивы. Он утверждает, что дела у него неплохи, однако известно, что ему дают лекарство, которое обычно рекомендуется только для тяжелобольных.

Дональд Трамп стремится покинуть больницу, однако врачи считают, что еще слишком рано. В итоге президент, чтобы развеять скуку и доказать окружающим, что он не прикован к постели и не немощен, предпринял поездку на автомобиле вокруг больницы, приветствуя из окна своих сторонников, собравшихся возле медицинского учреждения.

Этот шаг вызвал возмущение медиков. Врач Джеймс Филлипс из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида, где проходит лечение Трамп, обвинил президента в том, что он подверг опасности жизни сопровождавших его агентов безопасности. «Теперь все, кто находился в машине во время этой совершенно необязательной поездки, должны отправиться в карантин на 14 дней. Они могут заболеть. Они могут умереть. Ради политического театра. Трамп приказал им рискнуть жизнью ради театра. Это безумие», — написал доктор.


Фото Twitter

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Королева и Тарзан

Постаревшая Наташа Королева предстала без «грима»

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

Тарзан и Анастасия Шульженко

«Ее использовали вслепую»: любовница Тарзана добила Королёву

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер