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Мир

Протестующие ломают ворота здания парламента в Бишкеке

18:46 5 октября 2020
силовики в Бишкеке

В столице Кыргизстана Бишкеке продолжаются массовые акции протеста против итогов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября. По данным местных СМИ, на площади Ала-Тоо в Бишкеке собралось около 5 тысяч человек. Акция началась как мирное шествие, позже часть протестующих попыталась штурмовать «Белый дом», сообщает Радио Азаттык.

Сторонники оппозиционных партий, не согласных с предварительными результатами выборов, двинулись к зданию парламента, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

Несколько десятков митингующих сломали ворота и попытались пройти на территорию, где выстроилась охрана. После этого начался разгон митинга. Участники акции протеста убежали на прилегающие к площади улицы. Там продолжаются столкновения с силовиками.

Милиция применила слезоточивый газ против протестующих и светошумовые гранаты. В свою очередь протестанты разбирают брусчатку, готовятся к столкновениям с милицией.

Двое силовиков получили ранения при разгоне протестантов, передает в Telegram РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Кыргызстана.

Киргизские СМИ сообщают, что во время акции протеста в Бишкеке ранен Жанар Акаев, пресс-секретарь президента и зампред Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, передает Telegram-канал «Лентач».

В некоторых районах Бишкека не работает связь оператора мобильной связи «Мегаком». В компании объяснили это «профилактическими работами».

Напомним, ЦИК Кыргызстана заявил, что в парламент проходят 4 партии. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13. Оппозиция не признала эти итоги и обвинила власти в подкупе голосов и массовых подвозах избирателей.

Фото facebook/thelentach

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