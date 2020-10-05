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Мир

Кыргызстан охватили массовые протесты после парламентских выборов

14:14 5 октября 2020
Митинг

Пока в Беларуси протестуют против результатов президентских выборов, в столице Кыргизстана Бишкеке начались массовые акции протеста против итогов парламентских выборов, которые состоялись 4 октября.

Как сообщает Радио Свобода, проигравшие оппозиционные партии отказались признавать результаты голосования, в ходе которого по официальным данным лидируют провластные партии.

По предварительным данным, семипроцентный избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13.

По мнению оппозиции, это были «самые грязные выборы» в истории страны. И что их результаты сфальсифицированы. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы — без участия партий, связанных с властью.

Здание правительства в Бишкеке было оцеплено спецназом.

Митинги несогласных проходят также в Таласе и Нарыне.

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