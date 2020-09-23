Нобелевский комитет объявил «уникальный год» в истории премии: что изменил коронавирус

Пандемия коронавируса стала причиной изменения формата церемонии вручения Нобелевской премии.

Организаторы сообщают, что Нобелевская неделя будет адаптирована к новым условиям. Лауреатов планируют объявить как обычно — в период с 5 по 12 октября, а вот вручение премий будет проходить по-другому.

«Нынешние обстоятельства продолжающейся пандемии означают, что 2020 год — уникальный в истории Нобелевской премии. Идея заключается в том, что медали и дипломы будут передаваться лауреатам в их странах, скорее всего, посредством посольств или вузов. Традиционная церемония вручения Нобелевской премии в Konserthuset Stockholm и Нобелевский банкет в мэрии Стокгольма отменяются», — отмечают в комитете и добавляют, что церемония награждения будет транслироваться по телевидению, а лично принять участие в ней смогут немногие.

Отмечается, что в ограниченном формате будет проходить и вручение Нобелевской премии мира в аудитории Университета Осло — лауреаты смогут принять в ней участие как физически, так и онлайн.

Не будет и традиционных банкетов в Стокгольмской ратуше и в Осло — лауреатов планируют пригласить на мероприятия уже в 2021 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стал 43-летний премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который подписал мирное соглашение со своим коллегой из Эритреи Исайей Аферки. В 2020 году одним из кандидатов стал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Изображение Florian Pircher с сайта Pixabay.

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