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Мир

Алиев заявил о восстановлении Азербайджаном контроля над семью селами в Нагорном Карабахе

23:25 3 октября 2020
азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия восстановила контроль над семью селами. Об этом говорится на официальной странице азербайджанского лидера в Twitter.

По словам Алиева, Азербайджан снова контролирует село Талыш Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралъян, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района, село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

Минобороны Азербайджана показало первые кадры, снятые на взятой под контроль территории.

Ранее Алиев заявил о возвращении контроля над селом Мадагиз в Нагорном Карабахе и о том, что с 3 октября 2020 года населенный пункт будет называться Суговушан.

Напомним, аналитики предупредили, что конфликт может выйти за пределы Нагорного Карабаха и спровоцировать сложное противостояние между Турцией и Россией. В Европе также опасаются, что обострение вызовет цепную реакцию, которая затронет в том числе и НАТО.

Фото media. az

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Алиев заявил о восстановлении Азербайджаном контроля над семью селами в Нагорном Карабахе

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