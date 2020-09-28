Армяно-азербайджанский конфликт чреват «мировой цепной реакцией» — Neue Zürcher Zeitung

Утром 27 сентября произошло резкое обострение ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном. Возобновился вооруженный конфликт, который грозит перерасти в полномасштабные военные действия. Причем втянутыми в них рискуют оказаться Россия, Турция, а за ней и все страны НАТО. Информация из Еревана, Баку и Степанакерта поступает самая противоречивая. Стороны обвиняют друг друга в агрессии. Тем временем гибнут люди. ООН, Евросоюз, США призывают к немедленному прекращению огня, но власти Азербайджана и Армении словно не слышат их. В понедельник, 28 сентября, швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью, в которой дан достаточно объективный анализ ситуации на Кавказе. «ФАКТЫ» подготовили перевод этого резонансного материала.

«С утра воскресенья, 27 сентября, в конфликтном регионе Нагорный Карабах на Южном Кавказе идут бои. Армения и Азербайджан ввели военное положение и выступили с обвинениями в адрес друг друга. Ужесточение боевых действий может повлечь за собой серьезные последствия.

С этого дня Армения и Азербайджан находятся на грани новой войны за Нагорный Карабах. Обе республики, расположенные на Южном Кавказе, претендуют на эту территорию. На линии фронта ведутся наиболее ожесточенные за последние четыре года бои. Задействованы вертолеты, дроны, танки и тяжелая артиллерия. Населенные пункты по обе стороны, включая «столицу» Нагорного Карабаха Степанакерт, обстреливаются. Десятки военных и мирных жителей погибли, столько же получили ранения. Обе стороны конфликта заявляют о нанесении противнику значительного ущерба. Враждующие страны обвиняют друг друга в начале наступления. Однако сама риторика, а также наблюдаемые на протяжении нескольких дней подготовительные действия и время обострения конфликта подкрепляют точку зрения Армении, согласно которой к активному наступлению перешел Азербайджан.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в стране военное положение и распорядился о мобилизации армии. Он призвал другие страны к посредничеству. В противном случае, по его словам, региону грозит война, которая выйдет за его пределы. Еще раньше военное положение объявило и правительство непризнанного Нагорного Карабаха. Армения считает себя протектором НКР, принадлежащей, согласно международному праву, Азербайджану, но объявившей себя независимым государством. НКР занимает семь относящихся к территории Азербайджана провинций. Ереван рассматривает их в качестве буфера безопасности. Во внутриполитическом смысле регион теснейшим образом связан с Арменией. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха существенно влияет на трудную ситуацию в Армении. Надежда на то, что благодаря Пашиняну, принадлежащему к новому политическому поколению, обстановка разрядится, была недолгой.

Руководство Азербайджана во главе с президентом-автократом Ильхамом Алиевым с начала тяжелых боев утром 27 сентября настаивает на том, что нападение было совершено Арменией, и Азербайджан был вынужден начать контрнаступление. Но то, что одновременно с эскалацией на границе по всему Азербайджану упала скорость интернета, а популярные соцсети, за исключением активно используемого в пропагандистской борьбе Twitter, были заблокированы, вряд ли случайно.

В Азербайджане уже на протяжении нескольких дней появлялись сообщения о призыве военнообязанных на «военные учения». Затем последовало заявление правительства НКР в Степанакерте о переносе парламента в город Шуша, который Азербайджан считает историческим центром Карабаха. В Баку это вызвало бурную реакцию, что, вероятно, ускорило подготовку к военным действиям. Высказывание Хикмета Гаджиева, помощника президента Алиева по внешнеполитическим вопросам, о том, что Армения должна вернуть все оккупированные районы Азербайджана, чтобы положить конец военным столкновениям, свидетельствует о бескомпромиссной позиции Баку и также отвлекает внимание от внутриполитических проблем.

В этот конфликт, мягко называемый «замороженным», косвенно вовлечены Россия, Турция, несколько европейских государств и США. Россия, Франция и Соединенные Штаты уже несколько лет пытаются в рамках так называемой Минской группы ОБСЕ выступить посредниками. Однако успеха достигнуто не было, и усилий предпринималось все меньше. Теперь же эскалация напряженности потенциально способна перерасти в войну, которая выйдет за пределы двух враждующих соседей.

Россия придерживается двойственной позиции и пытается сохранять не совсем честный нейтралитет. В Армении Москва располагает военной базой. Кроме того, Россия является гарантом Еревана в политике безопасности, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В отличие от Азербайджана Армения принимала участие в крупных российских учениях «Кавказ-2020» на прошлой неделе. Однако в политическом смысле смена власти в Армении в 2018 году не прошла бесследно для двусторонних отношений с Россией. Кремль также поддерживает долгие и хорошие отношения с Алиевым, стиль правления которого ближе Москве и которому Россия, как, впрочем, и Армении, поставляет оружие.

Активнее, чем когда-либо, в ситуацию вмешивается и Турция. В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гарантировал Азербайджану свою помощь. Если Турция напрямую вмешается в конфликт, а Россия в рамках своих обязательств выступит на стороне Армении, это может привести к цепной реакции, которая затронет и НАТО, поскольку Турция является членом Альянса".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Markus Ackeret / Neue Zürcher Zeitung)



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Георгий Тука, работавший заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий, сравнил ситуацию в Карабахе и на оккупированных территориях Украины.

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