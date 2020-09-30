Мальта после гнева в сети отказалась от претензий на подарок принцу Джорджу
Претензии мальтийских властей на подарок, который семилетний правнук королевы Елизаветы II принц Джордж получил из рук уважаемого британского натуралиста Дэвида Аттенборо, вызвали бурю негодования в соцсетях. После того, как сэр Дэвид подарил старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон зуб ископаемой акулы Carcharocles megalodon, найденный им во время отдыха на Мальте в 1960-х годах, министр культуры этой страны Хосе Эррера заявил, что будет добиваться возвращения этой палеонтологической ценности. Дело грозило перерасти в дипломатический скандал.
Слова Эрреры вызвали гневную реакцию — как фанатов британской королевской семьи, так и жителей самой Мальты. «Этот зуб не принадлежит Мальте. Он принадлежал акуле, а после ее смерти сэр Дэвид нашел его, и он стал принадлежать ему» — писали в комментариях британцы. А кто-то призывал посмотреть, сколько зубов акулы продается на онлайн-платформах — и начать с этих продавцов.
Комментарий господина Эрреры вызвал также негодование и у него на родине. Многие считают, что у страны есть гораздо более важные проблемы, которые следует решать в первую очередь. Так журналист Мэттью Каруана Галиция, сын убитой три года назад журналистки Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления, написал: «Зуб мегалодона на eBay стоит 40 долларов. Коррупция обходится нам в миллиарды евро. Я прошу правительство правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на том, что важно».
После этого, как пишет издание Express, правительство Мальты пошло на попятный и сообщило, что принц Джордж может оставить зуб себе. Пресс-секретарь министерства культуры заявил, что министр «хотел бы отметить, что у него нет намерения продолжать рассмотрение этого дела».
В своем заявлении ведомство также отметило, что в стране уже имеется обширная коллекция исторических артефактов. Однако есть множество других предметов, изначально принадлежавших Мальте, которые в настоящее время разбросаны по всему миру — таких, как зуб гигантской акулы, имеющийся теперь у принца Джорджа.
«Как нация, мы очень любим свою историю и, следовательно, через наши агентства национального наследия мы всегда активно ищем пути приобретения артефактов, которые имеют ценность для мальтийских островов», — заявил пресс-секретарь.
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