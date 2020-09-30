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Мир

Мальта после гнева в сети отказалась от претензий на подарок принцу Джорджу

12:11 30 сентября 2020
Принц Джордж с зубом акулы

Претензии мальтийских властей на подарок, который семилетний правнук королевы Елизаветы II принц Джордж получил из рук уважаемого британского натуралиста Дэвида Аттенборо, вызвали бурю негодования в соцсетях. После того, как сэр Дэвид подарил старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон зуб ископаемой акулы Carcharocles megalodon, найденный им во время отдыха на Мальте в 1960-х годах, министр культуры этой страны Хосе Эррера заявил, что будет добиваться возвращения этой палеонтологической ценности. Дело грозило перерасти в дипломатический скандал.

Слова Эрреры вызвали гневную реакцию — как фанатов британской королевской семьи, так и жителей самой Мальты. «Этот зуб не принадлежит Мальте. Он принадлежал акуле, а после ее смерти сэр Дэвид нашел его, и он стал принадлежать ему» — писали в комментариях британцы. А кто-то призывал посмотреть, сколько зубов акулы продается на онлайн-платформах — и начать с этих продавцов.

Комментарий господина Эрреры вызвал также негодование и у него на родине. Многие считают, что у страны есть гораздо более важные проблемы, которые следует решать в первую очередь. Так журналист Мэттью Каруана Галиция, сын убитой три года назад журналистки Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления, написал: «Зуб мегалодона на eBay стоит 40 долларов. Коррупция обходится нам в миллиарды евро. Я прошу правительство правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на том, что важно».

После этого, как пишет издание Express, правительство Мальты пошло на попятный и сообщило, что принц Джордж может оставить зуб себе. Пресс-секретарь министерства культуры заявил, что министр «хотел бы отметить, что у него нет намерения продолжать рассмотрение этого дела».

В своем заявлении ведомство также отметило, что в стране уже имеется обширная коллекция исторических артефактов. Однако есть множество других предметов, изначально принадлежавших Мальте, которые в настоящее время разбросаны по всему миру — таких, как зуб гигантской акулы, имеющийся теперь у принца Джорджа.

«Как нация, мы очень любим свою историю и, следовательно, через наши агентства национального наследия мы всегда активно ищем пути приобретения артефактов, которые имеют ценность для мальтийских островов», — заявил пресс-секретарь.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Королева в ярости: из-за бунта служащих Елизавете II придется менять традиции на Рождество впервые за 33 года.

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