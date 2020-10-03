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Мир

Францию накрыл сильный шторм: есть жертвы

15:07 3 октября 2020
Шторм

Во Франции — на Французской Ривьере — мощный шторм «Алекс» вызвал масштабные наводнения, разрушения и человеческие жертвы. Об этом сообщает Укринформ.

Как сообщил директор по вопросам гражданской защиты Министерства внутренних дел Франции Жереми Круншан, от последствий наводнения, вызванного штормом «Алекс», 20 человек погибли, по меньшей мере восемь считаются пропавшими без вести. Сила ветра достигала 180 км в час; за предыдущие сутки выпало 450 мм осадков, что составляет четырехмесячную норму.

Особенно разрушительные последствия наводнения почувствовал курортный город Ницца.

Как писали «ФАКТЫ», обильные дожди вызвали отключения электроэнергии. Несколько домов были снесены водой. В поселке Сен-Мартен-Везюби обрушился мост.

Фото из соцсетей

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