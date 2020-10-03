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Мир

На юге Франции из-за дождей обрушился мост

4:57 3 октября 2020
Франция мост

В отличие от Украины французские синоптики не радуют своих граждан прогнозами: сильные дожди и порывы ветра обрушились на южные департаменты Франции в пятницу, наиболее серьезная ситуация сложилась в Приморских Альпах.

Как сообщает meteo.orange.fr, неподалеку от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за непогоды обрушился автомобильный мост.

По предварительным данным, один из пролетов моста не выдержал резко возросшего потока реки Бореон, берущей начало из одноименного озера в горах. Издание не уточняет, пострадал ли кто-то в результате происшествия, однако указывает на серьезный ущерб домам ниже по течению.

«Воздушное сообщение в настоящий момент нарушено из-за погодных условий, но аэропорт открыт», — сообщает администрация аэропорта Ниццы.

Пассажиров призывают следить за расписанием рейсов на сайте воздушной гавани, согласно которому в последние часы вылеты и прилеты осуществлялись, хотя в некоторых случаях происходили задержки. Несколько рейсов с Корсики были отменены.

«В ближайшие часы ситуация будет очень тяжелой, мы ожидаем осадков, которые могут побить рекорды», — предупредил префект Приморских Альп Бернар Гонсалез в эфире радио Franceinfo. Ранее он призвал мэров расположенных на территории департамента городов принять дополнительные меры безопасности, в связи с чем были закрыты крупные торговые центры, после полудня было приостановлено движение поездов, а также отменены занятия в образовательных учреждениях.

По данным радио France Bleu, к вечеру пятницы, 2 октября, более 8 тыс. домов остались без электричества, большинство из них в коммунах Сен-Мартен-Везюби, Бельведер и Рокбийер. Спасатели провели более 200 операций, сейчас разыскивают четырех человек, которые пропали без вести во время разгула стихии.

В метеорологической службе Meteo France прогнозируют выпадение 150−250 мм осадков к утру субботы, местами — до 450 мм. Служба объявила наивысший «красный» уровень погодной опасности в департаменте Приморские Альпы, в то время как еще в восьми департаментах от юга до центральной части страны, а также в двух департаментах Бретани на западе объявлена «оранжевая» тревога.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в субботу, 3 октября, возможен небольшой дождь в Киевской области, скорость ветра в эти дни — около 10 метров в секунду. Днем на западе Украины потеплеет до 20−22 градусов, в южных регионах ожидается до 23 выше нуля.

Фото: meteo.orange.fr/

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