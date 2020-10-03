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Мир

У лекарства, которым лечат Трампа, может быть тяжёлый побочный эффект

11:53 3 октября 2020
Дональд Трамп

Европейское агентство по лекарственным средствам проверяет данные о том, что препарат ремдесивир (Remdesivir), который используют для лечения COVID-19, может вызвать заболевание почек, передает Deutsche Welle.

Так, есть информация, что некоторые пациенты, которые принимали препарат, впоследствии страдали нарушениями в работе почек. Сейчас эксперты проверяют, были ли эти заболевания следствием заражения коронавирусом или употреблением ремдесивира.

В начале июля в Евросоюзе позволили применять ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19. Впрочем, разрешение было выдано при условии, что работы по изучению возможных побочных эффектов препарата продолжатся.

Нынешние оценки относительно действенности этого лекарства основаны главным образом на исследовании, проведенном Институтом аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). В нем отмечается, что ремдесивир может значительно ускорить лечение больных COVID-19, впрочем, вероятно, не сможет снизить смертность.

Отметим, что президента США Дональда Трампа, у которого обнаружили COVID-19, лечат с применением ремдесивира.

Глава Белого дома написал в Twitter, что чувствует себя хорошо.

Как писали «ФАКТЫ», ранее врачи сообщали, что Трамп чувствует себя усталым, у него поднималась температура.

Фото — Whitehouse.gov

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