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Мир

В Беларуси протестующий совершил самосожжение перед зданием милиции

14:59 18 сентября 2020
Рука со спичкой

В Беларуси, где недавно члену Координационного совета Марии Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти, мужчина предпринял попытку самосожжения.

Как передает «Белсат», инцидент произошел в Смолевичах — мужчина облил себя бензином и поджег прямо перед зданием отделения милиции.

Издание, ссылаясь на слова очевидцев происшествия, пишет, что мужчина сделал это в знак протеста против действий силовиков.

В Telegram-канале выложили видео с горящим у здания правоохранителей мужчины (осторожно: видео 18+).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW обвинила белорусские силы безопасности в задержании тысяч людей и пытках сотен протестующих

Фото Pavlofox с сайта Pixabay.

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Рука со спичкой

В Беларуси протестующий совершил самосожжение перед зданием милиции

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