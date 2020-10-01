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Белорусских силовиков начали разоблачать с помощью искусственного интеллекта

15:33 1 октября 2020
Белорусских силовиков начали разоблачать с помощью искусственного интеллекта

В Беларуси IT-специалист Андрей Максимов совместно с командой волонтеров создал проект «Возвращение лиц», позволящий идентифицировать силовиков в балаклавах, участвовавших в жестоких разгонах и избиении участников акций протеста.

По словам автора компьютерной программы в интервью Радио Свобода, она базируется на сопоставлении баз данных, а также аккаунтов в соцсетях, а к ее составлению привлекались авторы интернет-ресурсов «Каратели Беларуси» и «Черная книга Беларуси».

На данный момент видеотрансляцию программы, при помощи которой возможно проводить такое сопоставление, в YouTube посмотрели более миллиона пользователей.

Напомним, только за последний день массовых протестов оппозиции в Беларуси, 27 сентября, силовики задержали более 340 протестующих, причем задержания начались еще до начала акции.

Фото ИА «Панорама»

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