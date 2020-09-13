Лысым здесь не место: политолог назвал кандидатуру будущего президента России

Известный историк и политический аналитик Валерий Соловей, раскрывший подноготную отношений Путина и Лукашенко, является человеком, на которого сделали ставку российские спецслужбы в качестве будущего президента России.

Такое мнение высказал политолог Станислав Белковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это очень интересная идея, поскольку все мы знаем профессора Соловья. Это человек с эшелонированными коммуникациями в Кремле и спецслужбах, которые непрерывно и непрестанно снабжают его утечками конфиденциальной информации. Судя по всему, спецслужбы уже сделали на него ставку как на будущего президента. Иначе они в таком объеме не сливали бы ему факты о состоянии здоровья [президента РФ] Владимира Путина, о том, когда Путин уйдет, о том, кто будет преемником и так далее. Поэтому действительно профессор Соловей мог бы стать следующим президентом», — сказал Белковский.

При этом Белковский видит «только одну» причину, которая может помешать профессору стать президентом — его волосяной покров.

В частности, политолог уверен, что в соответствии с российской традицией чередования лидеров с тем или иным типом волосяного покрова (то есть чередование волосатых и лысых президентов) следующим лидером все-таки должен быть человек с довольно обильной растительностью на голове.

Поэтому, чтобы переломить тенденцию, «надо пересадить волосы профессору Соловью», полагает Белковский.

Как известно, 60-летний Соловей является историком по образованию. Он 11 лет работал в Московском государственном институте международных отношений, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет «по политическим причинам» не хочет иметь с ним никаких дел.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Валерий Соловей спрогнозировал гражданам РФ «большие перемены» в текущем году.

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