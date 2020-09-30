Ошеломленный рыбак вытащил из моря живой пропавшую два года назад женщину

В Колумбии рыбаки вытащили плавающую среди моря женщину. Ранее «ФАКТЫ» писали об американке, которая спасла мужа от напавшей на него акулы.



В Колумбии женщина, пропавшая без вести два года назад, была найдена плавающей посреди моря.

Как пишет dailystar, 46-летняя Анжелика Гайтан страдала переохлаждением. Ее состояние было настолько серьезным, что она едва могла ответить, когда с ней разговаривали.

Рыбаки пытались говорить с женщиной по-испански, затем по-английски, чтобы убедиться, что она понимает, но она почти ничего не отвечала.

Напомним, этим летом в Железном Порту утонула трехлетняя девочка, которая плавала одна в море на надувном матрасе.

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