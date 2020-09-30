Пропавшая два года назад и вытащенная из моря женщина рассказала свою историю (фото)

Пропавшая два года назад 46-летняя жительница Колумбии Анхелика Гайтан, которую рыбаки вытащили из моря едва живой, пришла в себя и рассказала, что с ней произошло. Как пишет Daily Mail со ссылкой на колумбийские СМИ, первые слова, которые она смогла произнести были: «Я снова родилась на свет. Бог не хочет, чтобы я умирала».

Как оказалось, два года назад Анхелика сама сбежала из дома, спасаясь от мужа, который жестоко ее избивал. Жертва домашнего насилия говорит, что терпела побои и унижения в течение 20 лет. «Это началось еще во время моей первой беременности», — рассказала мать двоих дочерей. По словам Анхелики, она много раз жаловалась в полицию, но безрезультатно. Его задерживали на сутки, а потом отпускали, и все продолжалось. Она говорила, что не могла уйти, пока ее дети были маленькими. Но потом все же решилась на этот шаг. Это произошло в сентябре 2018 года — после того, как муж разбил ей лицо и едва не убил.

«Славу Богу, мне удалось сбежать», — говорит женщина. Сначала она жила на улицах города Барранкилья. Спустя полгода перебралась в приют для женщин. Однако в этом заведении, как пожаловалась Гайтан, с ней плохо обращались. Другие обитательницы приюта постоянно обижали ее.

В конце концов ее вообще выселили после того, как стало известно, что ее муж покинул город и ей больше не угрожает опасность с его стороны. Все это повергло ее в глубокую депрессию. Анхелика решила, что не хочет больше жить.

«Одна женщина дала мне деньги на билет, я села в автобус и приехала прямо к морю», — сказала она. Кроме нее на берегу никого не было, и она прыгнула в воду. «Я надеялась, что мой кошмар вскоре закончится», — говорит она.

Гайтан мало что помнит, так как она временами теряла сознание. В воде она провела около восьми часов. Вокруг нее кружили акулы. Рыбаки сначала приняли женщину за плавающее бревно. Но, подплыв ближе, увидели, что утопающая слабо машет рукой, призывая на помощь. Они говорят, что не думали в этот день выходить в море. Но рады, что изменили свое решение — иначе эта несчастная наверняка утонула бы.

Правда, дочь Гайтан Алехандра, заявила, что ее отец никогда не бил ее мать. И что у Анхелики некоторое время назад произошел сердечный приступ, после которого начались проблемы с психическим здоровьем. Алехандра и ее сестра говорят, что ничего не слышали о матери с тех пор, как она уехала к своему брату в Эквадор и больше не вернулась.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что беременная женщина героически отбила мужа у напавшей на него акулы.

фото Rolando Visbal Lux/Newsflash



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