Тележурналистка вынудила спортивного фаната надеть маску и тут же пожалела

В США невинное обращение репортера к фанату баскетбольной команды с призывом надеть маску едва не спровоцировало политический скандал. Напомним, в США продолжается предвыборная кампания.

Инцидент произошел после победы Miami Heat над Boston Celtics 28 сентября.

После обращения тележурналистки к молодому человеку тот выполнил ее рекомендацию, однако на маске оказалось напечатано политически некорректное выражение «Fuck Trump».

Увидев это, женщина призвала все же снять маску.

В сети появилось видео инцидента.

Напомним, сам Трамп впервые появился на публике в защитной маске только в середине июля. До этого он всячески подчеркивал, что пандемии не боится.

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