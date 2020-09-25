«Народная инаугурация»: Тихановская записала новое видеообращение к белорусам

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская отреагировала на идею ее сторонников о проведении ее «народной инаугурации» в качестве президента Беларуси.

В своем Telegram-канале «Пул Первой» политик анонсировала «настоящую инаугурацию избранного народом президента в будущем» и заверила, что оппозиция прикладывает для ее ускорения все усилия.

«Инаугурация — это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгонами и насилием. Мы с вами прикладываем все возможные усилия, чтобы настоящая инаугурация избранного народом президента в будущем все же состоялась, и на нее были приглашены все»,— сказала она.

Также глава Координационного совета оппозиции выразила поддержку всем, кто планирует в воскресенье, 27 сентября, выйти на массовые акции протеста, назвав их главной целью добиться новых честных выборов.

Напомним, сразу же после так называемой «инаугурации» Лукашенко 24 сентября Координационный совет оппозиции назвал ее «тайной» и счел, что эта церемония прекращает полномочия «бацьки» в качестве главы государства.

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