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Мир

Лукашенко заподозрили в "тайной инаугурации" и показали загадочное видео

11:39 23 сентября 2020
Александр Лукашенко

В эти минуты в Минске может проходить церемония инаугурации Александра Лукашенко. В подтверждение этого появилось видео, на котором заблокированный ГАИ центр города, а также скопление чиновников у Дворца Независимости.

Кроме того, российские источники Telegram-канала Nexta сообщают, что в Минск приглашены российские чиновники, в частности, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Григорий Рапота, председатель Совета федераций РФ Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По беларусскому законодательству инаугурация должна пройти не позднее 2 месяцев с момента выборов — до 9 октября.

Президентские выборы в Беларуси проходили с 4 по 9 августа. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) стран, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти на протяжении 26 лет. Он якобы набрал 80,1% голосов избирателей, за его основную соперницу — Светлану Тихановскую — голоса отдали 10,1%. Явка на выборах составила 84,28%.

Тем не менее оппозиция назвала выводы ЦИК фальсифицированными и заявила о непризнании Лукашенко в качестве главы государства.

Напомним, украинский политолог Павел Казарин сравнил Лукашенко с Януковичем и предрек ему поражение.

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