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Мир

Несмотря на протесты: Путин признал выборы в Беларуси состоявшимися

6:46 29 августа 2020
Лукашенко и Путин

Несмотря на то, что большинство стран мира, включая США, Канаду и все государства Евросоюза заявили о непризнании выборов в Беларуси как непрозрачных и несоответствующих стандартам ОБСЕ, президент России Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 1» заявил, что «волеизъявление» можно считать состоявшимся.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал хозяин Кремля в интервью, анонс которого был показан в ночь на субботу, 29 августа, передает РИА Новости.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси проходили с 4 по 9 августа. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) стран, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, находящийся у власти на протяжении 26 лет. Он якобы набрал 80,1% голосов избирателей, за его основную соперницу — Светлану Тихановскую — голоса отдали 10,1%. Явка на выборах составила 84,28%.

Еще до оглашения официальных результатов выборов Путин поздравил Лукашенко с победой. В послании белорусскому коллеге Путин заявил, что рассчитывает на углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

В то же время в Беларуси продолжаются массовые акции протеста, участники которых считают результаты выборов сфальсифицированными, и требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. Представляющая интересы протестующих белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. В свою очередь Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти, а его силовики задержали практически всех членов совета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина присоединилась к Декларации Европейского Союза «Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента», которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам.

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