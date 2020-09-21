Врачи, модели, королевы красоты: рассказ о женщинах Лукашенко (фото)

Символично, что главными конкурентами президента Беларуси на нынешних выборах стали женщины. Ведь именно отношения Лукашенко с женщинами на протяжении 26 лет его правления больше всего говорят о деспотичном характере его власти. Об этом пишет издание «Проект».

Своя женщина

В августе 1996 года в белорусской газете «Имя» была опубликована душещипательная история. Однажды в августовское воскресенье, «то ли от скуки, то ли доведенный воскресным ничегонеделанием до отчаяния» молодой президент Беларуси Александр Лукашенко, никому ничего не сказав, взял ключи от служебного Mercedes и уехал в неизвестном направлении. Его искали с вертолетов, но засечь автомобиль удалось только в понедельник. Оказалось, Александр Григорьевич просто съездил навестить супругу Галину Родионовну и сыновей в их село в Шкловском районе. Пообедал и вернулся обратно. «Слава Богу, с Александром Григорьевичем ничего не случилось», — радовалась газета.

Такой эпизод на тот момент смотрелся вполне органично: молодой президент, любящий страну и семью, с неподдельным уважением относился к супруге.

На дочери своей учительницы Лукашенко женился, когда ему было 19. Супруги тогда заканчивали учебу на истфаке Могилевского педагогического института, вскоре Лукашенко начал делать политическую карьеру, а его жена устроилась работать в детский сад.

Свадьба Александра и Галины Лукашенко, 1975 год

Избрание Лукашенко на первый президентский срок в 1994 году немного поспособствовало ее карьере: Галина Лукашенко перешла на работу в могилевский облисполком специалистом по оздоровлению населения.

Роль первой леди непросто давалась дочери сельской учительницы — впрочем, никто ее на эту роль и не ставил. «Она понимала, что не нужна здесь [в Минске]. Говорила, что ее и не зовет никто в Минск», — вспоминает в разговоре с «Проектом» знакомая Галины. В одном из немногочисленных интервью супруга президента утверждала, что сама отказалась ехать в Минск. Галина Родионовна осталась на Шкловщине, где и живет до сих пор (при подготовке этого материала корреспонденты побывали в родном селе Лукашенко, где были задержаны правоохранительными органами). До сих пор же продолжается и их официальный брак — несмотря на то, что несменяемый президент Беларуси уже давно живет не с семьей, а в окружении других женщин.

Женщины-министры

В самом начале карьеры Лукашенко понимал силу женщин — и как избирателей, и как управленцев. «Лукашенко понимает, что женщины — большущая сила в Беларуси, — они давно хозяйки в доме. Они четко определяют магистральную направленность действий семьи», — писал бывший депутат Верховного совета Беларуси Леонид Дейко в книге члена предвыборного штаба Лукашенко Александра Федуты «Лукашенко. Политическая биография».

Ольга Абрамова, бывший депутат нескольких парламентов Беларуси, вспоминала (в книге Александра Федуты), что в момент предвыборной кампании Лукашенко предлагал ей стать министром: он говорил, что ему будут нужны женщины-министры. Абрамова отказалась, но женщины-министры у Лукашенко и правда появились довольно скоро. В первом правительстве премьера Михаила Чигиря их было две: пост министра здравоохранения заняла Инесса Дробышевская, а министром социального обеспечения стала Ольга Даргель.

Лукашенко выдвигал и тех женщин, с которыми был знаком с допрезидентских времен. Близкая подруга будущего президента еще по работе в администрации Шкловского района Надежда Ермакова позже стала председателем Нацбанка Беларуси. Еще одна давняя знакомая Лукашенко, Надежда Котковец, в прошлом главный экономист совхоза «Городец», который возглавлял Лукашенко, позже стала первым замминистра сельского хозяйства.

Тамара Винникова. Источник: naviny.by

Долгое время одним из ближайших соратников и неформальным советником Лукашенко также была женщина: Тамара Винникова, возглавившая в 1995 году национальный банк Беларуси. Впрочем, ее государственная карьера закончилась плохо: в 1997 году КГБ обвинил ее в финансовых махинациях, она провела под домашним арестом почти два года, пока не сбежала оттуда при таинственных обстоятельствах. Сейчас она проживает в Лондоне.

Неврачебная тайна

К концу первого срока, уже проведя референдум, превративший Белоруссию в президентскую республику (референдум прошел в 1996 году), Лукашенко стал доверять только по-настоящему близким женщинам — тем, кто в прямом смысле имел доступ к его телу.

Поиск личного врача Лукашенко начал сразу после избрания на первый срок. Выбор тогда пал на УЗИ-диагноста Минского диагностического центра 29-летнюю Ирину Абельскую. На момент назначения личным врачом президента страны у Абельской был скромный опыт работы педиатром и эндокринологом, но в управделами она резко сделала медицинскую карьеру. В 2001 году она получила высшую квалификационную категорию врача лучевой диагностики и тогда же стала главврачом Республиканского клинического медицинского центра управделами президента (по советской привычке его называли «лечкомиссией») — там лечили высокопоставленных чиновников, политиков, художников, артистов и ученых. Позже Абельская получила еще две высших квалификационных категории.

Абельскую часто видели рядом с главой государства, даже во время международных визитов. Постепенно личного врача стали называть одной из самых приближенных к президенту женщин. Так, ее формальный начальник — глава управделами Иван Титенков — вспоминал, что «передавал через Ирину Степановну» просьбы президенту (воспоминание об этом есть в книге Павла Шеремета и Светланы Калинкиной «Случайный президент»).

Ирина Абельская, 2016 год. Источник: tut.by

«Добрая, спокойная, незлобливая, никому дорогу переходить не хотела и любила Лукашенко», — так описывает Абельскую бывший постановщик конкурса «Супермодель Беларуси» Александр Варламов, общавшийся с ней в период ее работы в лечкомиссии.

Варламов вспоминает, что впервые встретил Абельскую, когда она была уже беременна от Лукашенко, в 2003 году. Сейчас он говорит, что Абельская тогда выглядела неважно и, как ему рассказали позже, причиной тому якобы было недовольство будущего отца этой беременностью. «Он рассвирепел, <…> он кричал ей: «Ты таким образом хочешь сесть на белорусский трон? Через свой половой орган?» — такие слухи о реакции главы государства на беременность Абельской описывает сейчас Варламов (его рассказ подтверждает еще один знакомый Абельской, общавшийся с ней в то время).

Несколько лет о ребенке ничего не было слышно, пока однажды в 2007 году Лукашенко вдруг не упомянул в интервью белорусским СМИ, что «может третий [сын] будет» президентом после него. До этого было известно только про двух сыновей от официального брака, но с 2008 года на публике начал появляться и маленький Коля. Сначала президентская пресс-служба хранила молчание о таинственном трехлетнем мальчике, но уже спустя пару лет Лукашенко даже не скрывал, что это внебрачный сын: «Так пусть это будет примером тому, коль уж в жизни так сложилось, что у тебя родился ребенок, не важно, как он родился. Вот тут Путин сказал: „Это от Бога“. Так чего я должен то, что Богом дано, прятать?»

А в 2012 году на встрече с президентом Венесуэлы Уго Чавесом Лукашенко пошутил о будущем Коли: «Здесь находится мой сын Николай, и это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы сотрудничества, и есть кому перенять эстафету лет через 20−25».

Фамилию матери Коли ни разу не объявляли официально, но особо и не скрывали — люди, знакомые с Лукашенко, подтверждают «Проекту»: его мать — бывший личный врач президента. Сам Лукашенко упоминал, что мать Коли работает врачом (впервые подробно о сыне Лукашенко рассказал в июне 2008 года в интервью «Комсомольской правде»).

Александр Лукашенко с сыном Николаем в Минском кафедральном соборе, 2015 год. Источник: president.gov.by

Чем больше публике представляли маленького Колю, тем меньше было видно саму Абельскую. Зато по-настоящему влиятельным персонажем в белорусской политике стала ее мать, Людмила Постоялко.

Теща государственного масштаба

Карьера главврача брестской областной детской больницы Людмилы Постоялко была даже более стремительна, чем взлет ее дочери: в том же году, когда Абельская стала главврачом клиники управделами, Постоялко сделалась замминистра здравоохранения, а уже через год — министром.

О степени влиятельности Постоялко в политике ярко говорит то, что именно она сыграла ключевую роль в судьбе одного из самых ярких чиновников первого срока Лукашенко.

Еще в начале 2000-х годов ректор Белорусского государственного университета (БелГУ) Александр Козулин был одним из самых значимых людей в национальном образовании. БелГУ получал значительное финансирование, имел право самостоятельно утверждать образовательную программу, а сам Козулин обзавелся статусом члена правительства.

* Александр Козулин и Людмила Постоялко

Однако вскоре после победы Лукашенко на вторых президентских выборах в 2001 году Козулин наткнулся на влиятельного противника во власти. Дело в том, что еще в 1998 году в БелГУ был создан факультет фундаментальной и альтернативной медицины — так Козулин пытался сделать из госуниверситета классический европейский вуз. В 2002 году министерство здравоохранения, возглавляемое Постоялко, неожиданно приняло решение о закрытии этого факультета (официальным поводом для закрытия факультета стало отсутствие у главного вуза страны лицензии на ведение образовательной деятельности по указанным специальностям).

Козулин ввязался в публичную войну за сохранение факультета и даже предлагал готовить студентов факультета на собственные средства университета и на платной основе. «Я говорил Козулину, что эту войну он не выиграет, — вспоминал писатель и журналист Евгений Будинас в книге Александра Федуты „Лукашенко. Политическая биография“. — Но Александр был задет за живое, уперся категорически и ничего не хотел слышать. Не знаю, говорит, разбирается ли она в медицине, но в высшем образовании ничего не смыслит уж точно. Это он не мне заявил, а министру, и не просто министру, а Почти Родственнице. Такое не прощают, это у нас — святое. И выход тут был один: со всем соглашайся и беги каяться».

После этого конфликта свой статус некогда влиятельный ректор потерял буквально за месяцы: уже в мае 2003 года Лукашенко подписал указ, лишающий БелГУ автономии и права выбирать ректора, а сам Козулин лишился статуса министра.

Спустя еще полгода началось уголовное дело против подведомственного вузу предприятия «Унидрагмет БГУ». Козулин, проходящий свидетелем по делу, был уволен указом Лукашенко (собеседник, знакомый с Лукашенко, помнит, что причиной опалы было именно столкновение с Постоялко).

Еще через два года Козулин стал оппонентом Лукашенко на следующих выборах президента Беларуси, после чего получил 5,5 лет тюрьмы по обвинению в хулиганстве и массовых беспорядках.

Постоялко еще долго пользовалась несомненным доверием Лукашенко. В отставку в 2005 году она ушла по состоянию здоровья, получив место в Совете Республики и поручение от Лукашенко и далее отвечать за контроль системы здравоохранения с полномочиями помощника президента. Сменивший ее на посту министра на следующие десять лет Василий Жарко был ее давним соратником.

В 2007 году Постоялко умерла. Не прошло и сорока дней с ее смерти, как Абельская лишилась должности главврача республиканской больницы и осталась работать на четверть ставки в кабинете УЗИ.

С тех пор рядом с Лукашенко Абельской больше не было. В 2010 году, после нескольких лет забвения, она вернулась на работу в клинику управделами, продолжила академическую карьеру, занимается исследованиями и участвует в конференциях. О своих отношениях с президентом Беларуси и своей семье она сейчас не говорит.

Врач-2

Вскоре после ухода Абельской, в конце нулевых, рядом с Лукашенко стали замечать нового врача, блондинку, как и Абельская, и тоже молодую. «Долгое время мы даже думали, что она мама Коли, потому что возилась с ним, когда он был маленький», — описывает новую спутницу белорусского президента один из российских дипломатов, встречавший врача во время визитов Лукашенко в Россию.

Новым врачом стала Светлана Коношенко, как и Абельская, получившая повышение в квалификации после назначения на свою должность. Новый врач службы безопасности появлялась с Лукашенко на приеме у Папы Римского и во время официальных визитов в Киев и Ереван. И даже приезжала в гости к все еще официальной теще белорусского руководителя.

Коношенко для Лукашенко больше чем врач: участвует в сборе урожая картошки и покосе травы с президентом — иногда единственная из женщин. При уборке урожая на приусадебном участке резиденции Лукашенко в 2014 году Коношенко работала в паре с главой государства: Лукашенко срывал плоды и бросал их в руки доктору.

Светлана Коношенко на уборке урожая в резиденции «Дрозды», 2014 год. Источник: gazetaby.com

Светлана Коношенко (слева) в составе команды президента заняла первое место в «Минской лыжне — 2019». Источник: president.gov.by

Приблизившись к власти, Коношенко оказалась не только верной спутницей Лукашенко на сельхозработах и официальных визитах, но и талантливым предпринимателем. Вместе с партнером Лукашенко по хоккею Александром Белым она владеет салоном красоты и клиникой косметологии «Айрис» (45% компании ООО МОНТПАРТ принадлежит Белому, еще 50% — ООО «Медик эйдж», на 90% принадлежащей Коношенко). Клиника называет себя «салоном для ВИП-клиентов» и сотрудничает с государственным телеканалом «Беларусь-1» в программе «До и после».

Хотя Коношенко до сих пор периодически появляется рядом с президентом (например, она участвовала в республиканском субботнике в апреле 2020 года и сопровождала Колю Лукашенко во время его благотворительного визита в дом-интернат в сентябре 2019 года), вокруг главы белорусского государства уже давно другие девушки.

Красота по-белорусски

С какого-то момента президент Беларуси перестал скрывать свое увлечение молодыми женщинами, заведомо зависящими от него как от главы государства.

Беларусь, возможно, единственная страна в Европе, где уже почти 25 лет существует государственное модельное агентство — «Национальная школа красоты». Указ о ее создании еще в 1996 году подписал сам молодой президент Лукашенко.

Среди постоянных зрителей конкурсов красоты уже тогда были политики, бизнесмены, творческая элита, вспоминает модельер и постановщик конкурсов красоты Александр Варламов: «Это были 90-е годы. Все вдруг захотели красивой жизни, манекенщиц в постели и т. д».

Спустя 20 с лишним лет Варламов впервые рассказывает, как был устроен рынок девушек для президента.

Уже в девяностые, по его воспоминаниям, был известен неподдельный интерес Лукашенко к моделям. В 1996 году Варламов был одним из организаторов «Супермодели Беларуси», одного из первых национальных конкурсов красоты. Он вспоминает, что участницы конкурса постоянно обсуждали между собой «Александра Григорьевича»: «Они ходили каждый день на мою репетицию. А репетиции проходили в Доме офицеров. Буквально через сквер — Администрация президента. И они постоянно приходили оттуда. Ходили туда-сюда. И между собой говорили „наш папик“, „наш папик“». Позже Варламов вошел в жюри конкурса «Мисс Беларусь»: «Мне всегда говорили, что неважно кого вы выберете, результат будет озвучивать другой. Я спросил: — А кто? — Ну вы же знаете, кто у нас президент. Ясно было, что финалисток выбирает Лукашенко».

Александр Лукашенко на конкурсе «Мисс Беларусь — 2019». Источник: president.gov.by

Варламов подчеркивает: уже тогда конкурсы красоты были под контролем Лукашенко. Ведущая «Мисс Беларусь-96» Анжелика Ялинская (уже много лет она поет на сцене под фамилией Агурбаш) постоянно была на связи с главой государства: «У нее был его личный телефон. Она набирала и звонила несколько раз. И он лично общался».

Ялинская, как рассказывает Варламов, предложила следующие нововведения в шоу: «Они поставили всех участников на четвереньки, они ходили по сцене, как кошки, скручивали добычу и мурлыкали и говорили «мяу». Я говорю: «Кто этому научил?». А они: «Наш папик нам рекомендовал. Наш папик сказал». Я в ответ: «Какой папик?» Они и говорят: «Александр Григорьевич».

Ему нужно было, чтобы «они изображали проституток», резюмирует сейчас Варламов, давно перебравшийся из Минска в Европу.

Александр Лукашенко, 2008 год. Источник: president.gov.by

Как один из деятелей индустрии красоты Варламов постепенно стал востребован в роли обладателя своеобразного ключа для решения вопросов с президентом. Например, в момент конфликта с Постоялко ректор Козулин просил его «найти замену» Абельской среди финалисток конкурса красоты — таких, что пришлись бы по вкусу президенту, вспоминает Варламов (сам Козулин отказался от комментариев для этого материала).

Козулин был не единственным, кто знал о страсти белорусского лидера и пытался ее использовать для личных целей. Беглый российский олигарх Борис Березовский в нулевых общался с Лукашенко и иногда привозил ему девушек, вспоминает высокопоставленный знакомый покойного российского олигарха. Однажды в 2009 году Березовский привез для знакомства с Лукашенко российскую модель Дарью Коновалову, но в итоге та стала спутницей самого бизнесмена (рассказывала Коновалова в книге Петра Авена «Время Березовского»).

Варламов утверждает, что несколько раз его просили просто найти девушек для времяпрепровождения с Лукашенко. «Некоторые чиновники ему привозили девушек. Девушка как способ сделать приятное. Чиновники таким образом располагали Лукашенко к себе. Ему надо было такую, чтобы время провести. Умную и красивую», — так описывает традиции белорусского двора один из бывших соратников белорусского президента.

Протокольные женщины

Чем дольше Лукашенко управлял страной, тем меньше он стеснялся демонстрировать свою любовь к молодым женщинам вокруг себя.

«Всем были известны его „фактические жены“, начиная от Абельской и заканчивая молодыми блондинками — все должны быть блондинки. Он явно на них имеет глаз, очевидно, что это его слабое место», — вспоминает Роман Безсмертный, работавший послом Украины в Беларуси в 2010—2011 годах. По его словам, женщины были почти что предметом гордости белорусского лидера: «Этим он демонстрирует, что несмотря на тяжкий труд, он все-таки еще может… Как один из председателей колхоза сказал — у меня есть цель умереть на женщине. Если хотите понять психотип Лукашенко, просто попросите председателя колхоза рассказать, что он думает о женщинах».

Во время официальных поездок в Россию Лукашенко часто сопровождали четыре-пять девушек модельной внешности (вспоминает один из членов российских дипломатических делегаций). Когда Лукашенко приезжал в Сочи и селился в своей официальной резиденции, они селились неподалеку. Сопровождению их представляли просто по именам и «никто не скрывал», зачем они там на самом деле (вспоминает бывший высокопоставленный российский чиновник).

Сотрудницы протокола на саммите ОДКБ в Минске, 2017 год. Источник: Коммерсант

Уже к четвертому сроку Лукашенко, начавшемуся в 2011 году, должность красивой женщины при президенте была почти узаконена: бывшие участницы конкурса красоты одна за другой становились сотрудницами протокола президента.

Такие эксперименты случались и раньше. «Мы присутствовали на важных мероприятиях и встречали правительственные делегации в национальных костюмах с караваями. Говорили приветственные речи на „роднай мове“», — вспоминала победительница «Мисс Беларусь» 1998 года Светлана Крук. Варламов утверждает, что «протокольный отдел» при Национальной школе красоты организовали еще в начале нулевых годов: участниц «Мисс Беларуси» якобы обязывали подписывать договор, по которому согласие на работу в службе протокола давало пропуск в финал конкурса («Проекту» не удалось найти второго подтверждения такой практики, администрация президента Беларуси на запрос редакции не ответила).

В 2013 году 20-летняя студентка Белорусского государственного экономического университета Дарья Шманай стала победительницей студенческого конкурса красоты «Королева Весна». Добыв корону, она говорила, что будет «носить ее с достоинством». Уже спустя год Шманай постоянно замечают рядом с главой государства: в апреле 2014-го она слушала послание Лукашенко к народу и парламенту в Овальном зале, сидя среди высокопоставленных чиновников, а уже через месяц они вместе с Лукашенко смотрели хоккейный матч. Официально ее называли сотрудницей протокола.

Дарья Шманай, 2018. Источник: Коммерсант

Сам Лукашенко на вопросы об отношениях со Шманай отвечал уклончиво, и с уничижительной интонацией. «Что касается Дашки, о которой вот речь шла, так я ее уже 2 года знаю. Она работает, очень приличная девушка! Если бы у меня такая была девушка, ну слушай, это… это выше крыши», — говорил он в интервью Ксении Собчак в 2014 году. И там же сказал, что разговора о разводе со своей официальной супругой никто не заводил, «в том числе Даша».

Шманай пропала из кадра так же внезапно, как появилась: в начале 2020 года появилось сообщение о том, что она покидает службу протокола для работы «по линии МИД» в Москве. О текущей ее работе ничего неизвестно («Проект» не смог связаться со Шманай).

Шманай стала не единственной победительницей конкурса красоты, сделавшей «протокольную» карьеру. В службе протокола поработала и финалистка «Мисс Беларуси» 2008 года Полина Шуба: в финале конкурса она напомнила президенту, как вручала ему цветы во время одной из его поездок по регионам, и президент не забыл давнюю знакомую. Еще одну участницу «Мисс Беларусь» Алину Роскач видели среди сотрудниц протокола на саммите ОДКБ 30 ноября 2017 года.

Победительницу «Мисс Беларусь» 2018 года Марию Василевич к участию в конкурсе «Мисс мира» готовил лично Лукашенко (рассказывала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт). Позже Василевич также видели среди сотрудников службы протокола президента, а в 2019 году она стала самым молодым депутатом национального парламента (Василевич не смогла поговорить с «Проектом» для этой статьи, с Шубой и Роскач с Василевич не смогла поговорить с «Проектом» для этой статьи, с Шубой и Роскач связаться не удалось).

Александр Лукашенко с «Мисс Беларусия» Марией Василевич

Однажды Лукашенко сказал, что красивых девушек в своих делегациях использует как «оружие». «Я поднимаю голову — идут мои красавицы, одна беленькая, другая черная. И все забыли о документах! Все забыли обо всем, рот раскрыли и смотрят на них. И я понял: действительно, оружие», — говорил он в 2019 году, выступая в академии управления при президенте Беларуси.

* * *

Самыми серьезными противниками 65-летнего президента Беларуси на выборах 2020 года стали женщины: жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана, к которой присоединились главы избирательных штабов незарегистрированных кандидатов Вероника Цепкало (супруга Валерия Цепкало) и Мария Колесникова (штаб Виктора Бабарико).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Беларуси продолжаются массовые протесты, вспыхнувшие после выборов президента. Особенно активны белорусские женщины, которые, несмотря на жестокие действия белорусских силовиков, продолжают выходить на демонстрации.

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