Газетный заголовок спровоцировал новый дипскандал между Турцией и Грецией

В МИД Турции вызвали посла Греции из-за оскорбительного заголовка греческой газеты «Демократия» о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его ведомство жестко ответило послу Греции Михаэлю-Кристосу Диамессису. Ранее Эрдоган превратил православную святыню в мечеть.

Чавушоглу подчеркнул, что для новостных агентств обеих стран вполне естественно критиковать политиков друг друга — иногда жестко, но свобода прессы не означает свободу оскорблений, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hurriyet.

Заголовок греческой газеты написан на турецком языке — Siktir git, Mr. Erdogan, что можно перевести как «Пошел на …, господин Эрдоган». Издание, опубликовавшее статью с таким заголовком является таблоидом и имеет маленький тираж.

Часть турецких медиа заретушировали часть скандального заголовка газеты, приводя изображение ее первой полосы. Греческое внешнеполитическое ведомство тоже осудило такой заголовок издания.

Как писали «ФАКТЫ», это не первое обострение дипломатических отношений между Грецией и Турцией за последнее время. Так, в июле отношения между двумя странами накалились до предела. В Европе тогда даже заговорили о вполне реальной угрозе военного конфликта между странами, которые являются союзниками по НАТО. Такого не было уже очень давно.

Одним из поводов для такой острой конфронтации стало решение турецких властей вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус действующей мечети.

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