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Мир

Эрдоган превратил еще одну православную святыню в мечеть (фото)

10:31 29 августа 2020
Церковь Христа Спасителя в Полях

В ближайшие дни еще одна христианская святыня в Стамбуле превратится в действующую мечеть. Это уже произошло с всемирно известным собором Святой Софии. Теперь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому статуса музея лишается византийская церковь Христа Спасителя в Полях в монастыре Хора.

Храм был построен в VI веке во времена Византийской империи. Он славится своими хорошо сохранившимися уникальными фресками и мозаиками. Церковь Христа Спасителя в Полях, как и собор Святой Софии, входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 1511 году после захвата Константинополя турками-османами православный храм был превращен в мечеть. Таковой он оставался на протяжении более четырех веков. В 1945 году правительство Турции присвоило ему статус музея. Церковь открыли для туристов.

Узнав про указ Эрдогана, толпы людей теперь каждый день собираются возле церкви Христа Спасителя в Полях, чтобы, вероятно, в последний раз полюбоваться фресками и мозаиками. Перед тем, как здесь начнут молиться мусульмане, эти прекрасные произведения искусства закроют специальными шторами. Так было сделано в соборе Святой Софии.

Эксперты уверены, что решение Эрдогана носит исключительно политический характер. Оно принято на фоне резкого обострения отношений Турции и Евросоюза, вызванное активной разведкой газовых месторождений в Средиземном море, которую осуществляет Анкара несмотря на протесты Греции и Кипра. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Афины получили военную поддержку со стороны Франции и Италии. Германия пытается ослабить напряженность дипломатическим путем. Однако пока Эрдоган не намерен отказываться от своей политики. И судьба церкви Христа Спасителя в Полях это лишний раз доказывает.

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