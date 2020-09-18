Создатель канала Nexta рассказал, кого готовили на роль идеального политика Беларуси

Основатель крупнейшего белорусского Telegram-канала Nexta Степан Путило заявил, что на роль политика, который в массовом создании должен был стать идеальным для Беларуси, готовили Николая Лукашенко — сына нынешнего главы государства. Однако массовые акции протеста изменили отношение белорусов к этому молодому человеку.

Как заявил Степан Путило в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в белорусских СМИ Николаю Лукашенко создавался определенный позитивный имидж.

«Занимается игрой на фортепиано, знает китайские и другие иностранные языки, ездит с папой по международным форумам — чем не идеальный в массовом понимании политик будущего? Я думаю, на это его и натаскивали. Но я не думаю, что белорусы за него на потенциальных выборах могут проголосовать, потому что очень большое значение имеет его фамилия», — сказал Путило.

Он также отметил, что некоторые белорусы даже жалели Николая Лукашенко, но после его появления с автоматом в руках он может расцениваться как соучастник отца.

Ранее сообщалось, что Николай Лукашенко может продолжить учебу в России.

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