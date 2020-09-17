В России выдали «сенсацию» о судьбе Коли Лукашенко

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай, забравший документы из престижного лицея БГУ, выпускники которого потребовали от властей провести честные выборы, будет учиться в России.

Как сообщает «КП», информацию о прекращении учебы младшего Лукашенко подтвердил, в частности, бывший президент национальной Академии наук, а ныне ее действующий главный научный сотрудник Александр Войтович. По его словам, «службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно» — мол, плохое отношение преподавателей к Александру Лукашенко будет перенесено на его сына.

При этом Войтович, ссылаясь на свои источники в сфере образования, говорит, что сын Лукашенко переводится в гимназию при МГУ. Он считает, что сыну белорусского президента будет просто перевестись, поскольку, «у Коли хорошие результаты по химии, биологии, на районной олимпиаде он призер».

«Если не по блату, конечно, — такие вопросы возникают в подобных случаях… И это дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. А Коля, конечно же, намерен получить высшее образование», — сказал Войтович и добавил: «В Минске Николаю было бы, наверное, небезопасно. Сейчас в стране глубочайший кризис. Решительность Лукашенко показная. Его единственная надежда, что Россия ему поможет. И он надеется, что в Москве сыну будет безопасно».



Хотя в колледже МГУ пока что информацию о переводе не подтверждают. Впрочем, и не опровергают.

Другой собеседник издания — бывший сотрудник КГБ — заявил, что 4 сентября Николая Лукашенко видели в Минске, а в данный момент его «переправили в Москву в обстановке секретности».

«Николай — действительно уязвимое место президента. Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России», — отметил собеседник, пожелавший сохранить инкогнито, и добавил, что на первое время Николая поселили в белорусском посольстве в Москве, поскольку «надо думать о конспирации». По его информации, сын Лукашенко будет учиться под вымышленной фамилией и — первое время — дистанционно.



Что же касается учреждения образования, где будет учиться Николай Лукашенко, то «информация засекречена». В то же время источник не исключает, что сын белорусского президента «может поступить сразу в вуз», упомянув Академию имени Темирязева в Москве. Мол, такие переговоры велись: «В виде исключения Николая могут принять сразу в вуз. Он может сдать экстерном экзамены за 11-й класс, и будет принят, это вполне законно».

Однако в данном вузе пока что нет сведений, что сын белорусского президента сдает экзамены для поступления в «темирязевку». Так, ректор вуза Владимир Трухачев заявил, что академия «с удовольствием» примет Николая Лукашенко, если тот предоставит документ о среднем образовании. «Мне передавали, что он хотел бы у нас учиться. Но, возможно, это вопрос не сегодняшний, а будущего», — отметил он.

По словам Трухачева, в академии профильный предмет биология, однако вуз больше аграрный: «Вот тебе лошади, коровы, конноспортивный комплекс, ферма…». Он считает, что даже такой «денди», как Лукашенко-младший будет ходить в коровник: «Если у нас будет, пойдет! Мы его увлечем. Если Николай Лукашенко придет к нам учиться, безусловно, я возьму его под опеку. Я так делаю со всеми детьми известных родителей, у нас и дети министров учатся. Надо его поддержать. Ребенок же ни при чем, что жил там в особых условиях. Надо его адаптировать».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили кадры, как во время августовских акций протеста вооружили 15-летнего Николая Лукашенко, сопровождавшего отца. Ему дали автомат и обеспечили дорогой экипировкой от производителей из стран НАТО.

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