В ЕС определились, когда перестанут признавать Лукашенко президентом Беларуси

Белорусский лидер Александр Лукашенко, удививший своими высказываниями даже министра МВД Арсена Авакова, потеряет свою легитимность в глазах Евросоюза с 5 ноября, когда истечет срок его полномочий.

Об этом заявил депутат Литвы в Европартаменте Петрас Аустревичюс, передает Reuters.

Депутат добавил, что срок полномочий Лукашенка истекает 5 ноября. Позже его предложение нашло предложение в резолюции парламента.

«Когда 5 ноября истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент перестанет признавать его президентом страны», — решили парламентарии.

Также в своем выступлении он призвал ввести персональные санкции против Лукашенко.

«ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, который включает прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко», — сказал Аустревичюс.

Еще одно знаковое событие, связанное с событиями в Беларуси, произошло в США, где 28 стран мира, включая Украину, заявили о своей обеспокоенности отключениями интернета в стране, которые были предприняты властями на фоне массовых протестов после выборов президента.

Совместное заявление стран опубликовано на сайте Государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Отмечается, что блокировка интернета ограничивает право на мирные собрания и свободу выражения мнения.

«В сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемыми в отношении кандидатов от оппозиции, а также массовыми арестами и задержаниями членов белорусского гражданского общества и журналистов, действия по ограничению доступа к Интернету… еще больше разрушают гражданское пространство», — говорится в заявлении.

Страны, которые подписали заявление, выступили за проведение независимого расследования всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, а виновных пообещали привлечь к ответственности.

«Мы продолжим поддерживать народ Беларуси, голос которого слышен, несмотря на эти репрессивные меры», — отмечается в заявлении.

Обращение подписали представители властей США, Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании и Украины.

В то же время сам действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, как писали «ФАКТЫ», заявил, что его страна «не нуждается ни в каком признании выборов», так как они состоялись, и они законны.

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