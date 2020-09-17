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Мир

Лукашенко "укрепит" границу Беларуси с Украиной и закроет с Польшей и Литвой (видео)

20:43 17 сентября 2020
Лукашенко

Обрушившийся с критикой в адрес Украины президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск вынужден закрыть границы с Польшей и Литвой. А граница с «братской Украиной» будет укреплена.

На женском форуме в Минске Лукашенко призвал украинцев, поляков и литовцев «остановить своих политиков» и не дать «развязаться войне».

По словам Лукашенко, Беларусь «не нуждается ни в каком признании выборов», они состоялись и они законны, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Он также уточнил, что блицкриг по захвату власти в Беларуси не произойдет никогда.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.


Напомним, вслед за Евросоюзом, где заявили, что не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, Верховная Рада Украины утвердила заявление, в котором президентские выборы в Беларуси названы «ни свободными, ни честными».

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты с Беларусью «поставлены на паузу», но «железную стену» с Минском никто строить не собирается.

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