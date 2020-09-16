Более 40 государств ООН осудили нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму

В мире неустанно увеличивается количество стран, которые не только не признают проведение оккупантами «выборов» во временно аннексированном Крыму, но и осуждают действия страны-оккупанта на полуострове.

Так, в ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) 41 государство-член ООН выступили с совместным заявлением о ситуации в Крыму. Текст заявления размещен на сайте МИД Украины.

«Мы хотели бы особо сослаться на промежуточный отчет Генерального секретаря ООН A /HRC/ 44/21 „Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина“, представленный Совету в соответствии с резолюцией 74/168 Генеральной Ассамблеи ООН. Этот документ подтверждает продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека на незаконно аннексированных территориях АРК и города Севастополя, Украина, и продолжающиеся попытки РФ подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины с дальнейшими намерениями насильственной интеграции указанные территории в состав России, тем самым нарушая международное право», — говорится в документе.

Страны ООН, подписавшие заявление, выразили обеспокоенность в связи с такими нарушениями прав человека в оккупированном Крыму:

произвольные аресты, пытки и другое жестокое обращение, крайне неадекватные условия содержания в переполненных камерах, отсутствие надлежащей медицинской помощи, индивидуальные или массовые принудительные переводы, а также депортации людей с оккупированной территории на территорию оккупирующей державы;

принудительный призыв на военную службу, незаконное вмешательство в личную жизнь человека;

нарушения прав на свободу мысли, совести и религии, на мнения и их свободное выражение, а также права на мирные собрания и ассоциации;

криминализация свободы выражения мнения в социальных сетях.

Кроме того, страны ООН призвали Россию как государство-оккупанта придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и положения о правах человека в АР Крым и Севастополе.

Отдельно отмечена необходимость выполнения Российской Федерацией приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа и обеспечении условий для преподавания украинского языка на полуострове.

Также государства-члены ООН также требуют от государства-оккупанта безотлагательно обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию АР Крым и г. Севастополя для международных мониторинговых миссий, как это указано в резолюциях ГА ООН 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168.

Заявление подписали такие страны: Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Кипр, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украина, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу назвал противоправным проведение там российских «выборов».

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