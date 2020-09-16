Еще одна страна ЕС не признала проведенные оккупантами "выборы" в Крыму

Правительство Польши поддержало Украину в непризнании проведенных РФ выборов в аннексированных Крыму и Севастополе 13 сентября.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Такая позиция прямо вытекает из обязательств Польши как государства-члена ООН. В соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года аннексия Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года была явным нарушением международного права. В свете этой резолюции любые действия российских властей в этой части Украины, оккупированной российскими войсками, являются незаконными», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД Польши отметили, что в аннексированном Россией Крыму происходят нарушения прав человека.

«Свобода собраний и религии ограничена, незаконные задержания повторяются регулярно, а задержанные подвергаются пыткам. Особым образом эта деятельность затрагивает крымских татар», — отмечается в сообщении.

Как известно, в Крыму и Севастополе с 11 по 13 сентября прошли «выборы», организованные оккупантами. В частности, в Севастополе выбирали главу города, депутата российского парламента города по второму мажоритарному округу и депутатов Ленинского и Гагаринского муниципальных советов, прошли довыборы двух депутатов Нахимовского совета.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест и осудили проведение российских выборов на территории аннексированного Крымского полуострова.

Позицию украинского МИД поддержала Литва, также не признавшая проведение Россией 13 сентября «волеизъявление» в аннексированных Крыму и Севастополе, и высказавшая поддержку нашей стране.

Ранее посольство США в Украине осудило проведение российских выборов в Крыму и Севастополе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Евросоюз заявил о непризнании результатов так называемых дополнительных «выборов», которые Россия провела 13 сентября в аннексированных Крыму и Севастополе. В ЕС подчеркнули, что любой «избранный» на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендующий представлять Крым и Севастополь, не будет признаваться Евросоюзом как представитель этих территорий, которые являются частью Украины.

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter