Ключевой год: генсек ООН поделился видением жизни организации после пандемии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, которому Украина направила на днях письмо относительно нелегитимности «выборов» в оккупированном Крыму, заявил, что следующий год будет критически важным для жизни организации.

Такое заявление он сделал во вторник, 15 сентября, во время открытия юбилейной 75-й сессии Генассамблеи, сообщили в пресс-службе ООН.

«Этот год будет ключевым в жизни нашей организации. Мы должны продолжать реагировать на непосредственное влияние пандемии коронавируса путем укрепления систем здравоохранения и оказания поддержки развитию и справедливому распределению лекарственных средств и вакцин», — сказал он.

Также генсек добавил, что необходимо «вести активную восстановительную работу на базе Повестки-2030 и Парижского соглашения по климату».

На протяжении всей сессии Ассамблея «будет продолжать свою работу по всему спектру глобальных вызовов: обеспечение мира и безопасности, разоружение, права человека, гендерное равенство и устойчивое развитие», продолжил Гутерриш, пожелав удачи председателю новой сессии представителю Турции Волкану Бозкыру.

«Когда мы отмечаем 75-летие ООН, очевидно, что весь мир возлагает на нас большие надежды как на главную платформу для развития многосторонности и взаимодействия на базе основанной на правилах международной системы», — отметил глава ООН. «Сама природа многосторонности меняется, и я часто указывал на необходимость более взаимосвязанной и инклюзивной многосторонности в 21 веке», — напомнил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на занятость, генеральный секретарь следит за событиями в странах мира, являющихся членами ООН. Так, на днях Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси прекратить применять силу против мирных демонстрантов, расследовать сообщения о пытках задержанных и начать широкий инклюзивный диалог со своим собственным народом.

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