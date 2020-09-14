Нужен диалог с народом: генсек ООН Гутерриш выступил против жестокости силовиков в Беларуси

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти Беларуси прекратить применять силу против мирных демонстрантов, расследовать сообщения о пытках задержанных и начать широкий инклюзивный диалог со своим собственным народом.

Об этом говорится в заявлении политика, опубликованным на сайте организации.

Также в заявлении отмечается, что ситуация в Беларуси вызывает у главы ООН глубокую тревогу, в частности, непрекращающиеся силовые действия против мирных протестующих и задержания людей, которые осуществляют свои законные демократические права.

Кроме того, Гутерриш также обеспокоен сообщениями об использовании тактики запугивания против представителей гражданского общества, СМИ и оппозиции.

«Генеральный секретарь призывает власти воздержаться от применения силы против тех, кто участвует в мирных собраниях, и добиться того, чтобы обвинения в пытках и жестоком обращении с задержанными были полностью расследованы», — сказано в заявлении.

Глава ООН подчеркнул, что «нынешний кризис могут преодолеть только сами белорусы путем широкого инклюзивного диалога». Он убежден, что в интересах стабильности этот диалог нужно начать немедленно.

Напомним, что в ООН ранее осудили применение силы против демонстрантов в Беларуси и призвали власти прекратить пытки и освободить всех задержанных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в воскресенье, 13 сентября, в Беларуси продолжились масштабные акции протеста против многолетнего главы государства Александра Лукашенко. При этом проходили стычки между силовиками и демонстрантами.

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