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Мир

Штаб Трампа призвал «поддержать наши войска» плакатом с изображением российских самолетов и автоматов

9:20 15 сентября 2020
Плакат с военными

Предвыборный штаб Дональда Трампа и его комитет «Сделаем Америку снова великой» в рамках кампании по сбору средств перед предстоящими в ноябре президентским выборами опубликовал в сети плакат с надписью «Поддержите наши войска». На плакате на фоне заката изображены силуэты военных с автоматами в руках и летящие за ними самолеты.

При этом, как сообщает издание Politico, эксперты опознали на фото российские самолеты-истребители Миг-29. А в руках у солдат — российские автоматы АК-74. В частности, об этом заявили Пьер Спрей, который принимал участие в разработке дизайна американских военных самолетов F-16 и A-10, и Руслан Пухов — директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве.

Как оказалось, для рекламного изображения взяли стоковую фотографию с интернет-сайта Shutterstock.com.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Байден обвинил Трампа в «покорности» Путину.

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