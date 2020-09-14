Путин был последним в очереди на пост президента России, — Юрий Фельштинский

Путин своими руками толкает Россию к революции. Но пока россияне раскачиваются, а революционные ситуации возникают в странах, которые кремлевский диктатор пытается вернуть в «лоно России», забывая о том, что «родить обратно» — практически невозможно. Однако попыток построить свою империю Путин не прекращает. Зачем это ему нужно и кто на самом деле руководит Россией, «ФАКТАМ» рассказал Юрий Фельштинский, исследователь новейшей истории России, доктор исторических наук, автор и соавтор исследований, публиковать которые в России боятся. В предыдущей части интервью Фельштинский говорил о том, будет ли Евросоюз, защищаясь от России, поддерживать фашистский режим в Беларуси.

«Делать Бориса Немцова своим преемником Ельцин всерьез никогда не планировал, так как планировал сдать Россию КГБ в обмен на спокойную смерть»

— В 1938-м «лидеры западных демократий» чуть меньше, чем на год, отсрочили начало Второй мировой войны, отдав Германии чешские Судеты, а впоследствии «проглотив» раздел Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией. В 2014 году «западные демократии» принудили Украину принять Минские соглашения, выполнив которые мы буквально потеряем Донбасс. Разница лишь в том, что Германия не скрывала, что является заинтересованной стороной, а Россия всё время пытается дистанцироваться, представить себя лишь неким наблюдателем. Понимает ли Запад, что Украина для России — это лишь плацдарм для «вступления в НАТО по самые Нидерланды»? И в состоянии ли сейчас противопоставить этому процессу что-то серьезное и действенное? Что?

— Я бы считал, что важно не только то, что понимает Запад, но и то, что понимает Украина. Раздел Чехословакии называется разделом, а не захватом, потому что Чехословакия мирно согласилась утратить свою независимость. Польша ведь не согласилась в 1939 году на «мирный раздел», и Финляндия в 1939—1940 годах не согласилась, а воевала против советской агрессии. А Чехословакия согласилась. Я не обсуждаю сейчас вопрос о том, правильно это было или нет, был ли шанс у Чехословакии остаться в 1938—1939 годах независимым государством или нет, скольких жертв это стоило бы и к каким разрушениям привело. Очевидно, что тогда Гитлер попытался бы захватить Чехословакию силой, без санкции Франции и Великобритании.

Так вот… После российской аннексии Крыма и вторжения гибридных войск Путина в Восточную Украину Украина со своей стороны не разорвала дипломатические отношения с Россией, не приостановила авиа- и железнодорожное сообщение между двумя странами, продолжала оставаться крупнейшим российским торговым партнером, продолжала пропускать российские войска через свою территорию в Приднестровье… Украинское правительство не заявило, что происходящее является актом войны России в отношении Украины, не ввело военное положение и не объявило России войну, а, наоборот, всячески избегало указаний на то, что речь может идти о войне.

Я не возьмусь обсуждать, правильно всё это было или неправильно, мудро или не мудро. Может быть, и мудро. Но какие у нас тогда могут быть претензии к странам Запада? Они тоже поступили мудро. Они не заявили о том, что рассматривают происходящее как войну между Россией и Украиной (раз Украина так не считает), и, как и Украина, стали делать вид, что войны нет, а есть что-то непонятное, невиданное ранее в европейской истории.

Если бы Украина вошла в НАТО в начале 1990-х годов, как страны Балтии, ничего этого не случилось бы. Но Украина в НАТО не вошла. И Грузия, кстати, тоже.

— Бывших «гэбистов» не бывает, и Путин вряд ли исключение из этого правила. Бытует версия, что именно спецслужбы поставили его руководить Россией, сработав на понижение рейтинга считавшегося предполагаемым преемником Немцова и убедив Ельцина поставить на представителя спецслужб. Как вы думаете, почему именно Путин, а не, например, тяжеловес Примаков или интеллектуал (хоть и с милицейским прошлым) Степашин, также имевшие к спецслужбам непосредственное отношение?

— Путин был последним в очереди, и в этом плане ему повезло. Ельцин планировал поставить Евгения Примакова. Но Примаков, как только стал премьер-министром, возомнил себя главой государства, провоцировал своим поведением импичмент Ельцина и считал Ельцина политическим трупом. Ельцину стало очевидно, что Примаков после ухода Ельцина с поста президента его не защитит. А Ельцину очень важно было получить иммунитет для себя и членов своей семьи от возможных судебных преследований. Желающих увидеть Ельцина на скамье подсудимых было много. За войну в Чечне, за экономические преступления (мнимые или реальные). Так рисковать Ельцин не мог.

Ельцин действительно думал в тот момент о неприкосновенности семьи. Разумеется, сначала приставленные к Ельцину агенты и сотрудники ФСБ убедили его в том, что безопасность ему может гарантировать только КГБ/ФСБ. Примаков, кстати, «тяжеловесом» не был. Это вообще никого не волновало — «тяжеловес» он или нет. Примаков был бывшим директором СВР.

Сергей Степашин «интеллектуалом» не был. Степашин был бывшим директором ФСК (тогда так называлось бывшее КГБ и будущее ФСБ). Но руководителю администрации президента Александру Волошину показалось, что сменивший Примакова Степашин после победы на президентских выборах хочет сделать премьер-министром мэра Москвы Юрия Лужкова — основного делового конкурента «семьи», в которую, кроме Волошина, тогда входили Татьяна Дьяченко, Валентин Юмашев, Роман Абрамович, Борис Березовский. Поэтому Степашина тоже отставили. Третьим в очереди был Путин, директор ФСБ. А кто был четвертым и был ли этот четвертый, я не знаю. Делать Бориса Немцова своим преемником Ельцин всерьез никогда не планировал, так как планировал сдать Россию КГБ в обмен на спокойную смерть.

«Свергать Путина в России никто не станет, потому что ни у кого, кроме госбезопасности, для этого нет инструментов»

— Кто сейчас руководит Россией — спецслужбы при помощи Путина-марионетки, работающего «под прикрытием», или Путин-диктатор при помощи спецслужб?

— Марионеткой спецслужб Путин никогда не был. Он был сотрудником спецслужб, работающим на свое ведомство. Он служил в КГБ/ФСБ в разных должностях, в том числе в должности директора ФСБ, премьер-министра России и президента России. Для Путина ничего непоследовательного в этой службе не было. Другое дело, что с годами влияние Путина внутри ФСБ росло. Сегодня он не подполковник Путин, назначенный на должность директора ФСБ, а полковник Путин с двадцатилетним стажем управления государством. Он опытный и уважаемый на Лубянке «генерал», хотя формально Путин отказался от генеральского звания, когда в ФСБ ему предложили сделать его генералом. Он считал, что повышение в чинах ему уже не понадобится, поскольку в отставку с высшей государственной должности — президента России — уходить он не собирался.

Именно по этой причине, как мне кажется, Путин не подпадает под категорию типичного диктатора, как Лукашенко, например. За Лукашенко не стоит никто. За Путиным стоит мощнейшая структура — ФСБ, единственная структура, уцелевшая после развала Советского Союза. До тех пор, пока Путин остается у власти как поставленный на должность президента офицер КГБ, ему ничего со стороны госбезопасности не грозит. И свергать Путина в России никто не станет, потому что ни у кого, кроме госбезопасности, для этого нет инструментов.

— Путин всеми силами пытается построить империю. Причем, как многие отмечают, фашистского или даже нацистского толка. Зачем ему это надо и может ли у него это получиться?

— У него это уже получается, просто несколько медленнее, чем ему хотелось бы. Со времени прихода Путина к власти Россия взяла под свой контроль Абхазию, Южную Осетию, Крым, Донбасс, продолжает удерживать Приднестровье, приглядывается пока что как к «союзному государству» к Беларуси, обсуждает с Норвегией возврат России или изменение статуса Шпицбергена (Россия очень хочет построить там военную базу), время от времени угрожает Молдове, государствам Балтии и Украине. Программа Путина по захвату всех этих территорий после 2014 года забуксовала, но она не остановлена и не закрыта.

Для проведения территориальных захватов нужно пропагандистское прикрытие. В советские годы сначала был тезис о мировой революции. Потом этот тезис сменился предотвращением угрозы со стороны НАТО. Про мировую революцию давно забыли. Угроза со стороны НАТО сегодня убедительно тоже не выглядит. Поэтому Путин создал новое пропагандистское прикрытие российской агрессии: защита русских, где бы они ни находились. Срочно была создана концепция «русского мира». Поскольку эта идеология была основана на национальном моменте, она постепенно скатилась и продолжает скатываться в обычный фашизм, так как фашизм является логическим тупиком национализма. Ленин, наверное, если бы писал об этом очерк, назвал бы его «Фашизм как высшая стадия национализма».

— У меня как у украинца создается впечатление, что свою империю Путин без Украины не видит. Действительно ли это так и почему именно Украина ему так нужна?

— Проблема в том, что Путин (и не только Путин) видит Россию только в формате империи. Ведь Россия всегда была империей. Континентальная империя состоит из имперской нации и второстепенных, второсортных и подчиненных народов. Чем больше этих народов, тем крупнее империя. Вот Путин и хочет вернуться к некому подобию Советского Союза, включив в новую российскую империю и Украину, и Беларусь, и страны Балтии, а всех остальных, кто раньше входил в состав СССР, если и не захватить через блицкриг или аншлюс, то по крайней мере через принуждение к включению в сферу своего экономического, политического и военного влияния. Украина — самый лакомый кусочек в этом плане; это ведь страна размером с Францию. То есть для Путина это как для Гитлера Францию захватить.

«Российская империя распадется на следующем историческом этапе, одновременно с уходом Путина»

— Все империи в конце концов разрушаются. И почти всегда этот процесс происходит болезненно, сопровождаясь кровопролитиями. Как пример последнего столетия: Российская империя, Австро-Венгерская, Британская, СССР. А в случае, когда империя держится лишь на создавшем ее диктаторе, распадается практически сразу же после его смерти. Так было с Македонской империей Александра Великого или Югославией — мини-империей Иосифа Броз Тито… Сохранит ли Путин власть до своей смерти и что будет с путинской империей после него?

— Я думаю, что на этот вопрос ответить просто. До своей смерти (естественной или насильственной) Путин власть сохранит. Сколько лет он ее будет сохранять — неизвестно. Но если он не будет развязывать войны, я думаю, у него есть неплохой шанс пробыть президентом до 2036 года, как он планирует. В 2036 году ему будет лет 85 лет.

А вот что будет происходить с властью в России после ухода Путина, мне кажется, не знает сегодня никто, в том числе и он сам. Можно философствовать на эту тему и прогнозировать. Но к истине это нас не приблизит. Согласитесь, поскольку Путин просидел в кресле руководителя РФ уже 20 лет, он и еще 16 сможет просидеть. Время обсуждать послепутинскую Россию еще не пришло. В 1991 году советская империя недораспалась. Российская империя распадется на следующем историческом этапе, одновременно с уходом Путина.

В заключительной части интервью Юрия Фельштинского читайте о том, почему Трамп должен Путину и под разными предлогами идет ему навстречу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Запад никак не может понять, как ему реагировать на гопничество России.

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