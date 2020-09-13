Путин поддерживает Лукашенко, но будет подталкивать его к уходу, — Bloomberg

В понедельник, 14 сентября, во время встречи в Сочи президентов России и Беларуси Владимир Путин вновь будет вести речь о том, чтобы Александр Лукашенко передал ему власть. Ранее лидеры оппозиции рассказали «ФАКТАМ» о ситуации в Беларуси.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники, руководство РФ озадачено масштабами протестов, охвативших Беларусь. В России не доверяют Лукашенко, но не могут смириться и с приходом к власти оппозиции. Поэтому Кремль будет поддерживать его и одновременно поощрять шаги к передаче власти.

Источники утверждают, что Путин убежден в невозможности свержения Лукашенко оппозицией путем демонстраций.

«Беларусь имеет огромное значение. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне», — говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Ранее сообщалось, что в Минске разгоняют Марш героев — много задержанных.

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