В Минске силовики жестко разгоняют протестующих (видео)

В белорусской столице 13 сентября проходит очередная акция протеста против президента страны Александра Лукашенко. Начались одиночные задержания силовиками. Очевидцы публикуют видео задержаний в соцсетях и мессенждерах.

Среди силовиков, есть и те, кто действует без опознавательных знаков. Также силовики останавливают людей и осматривают их сумки и вещи. В частности, задержания проходят возле отеля «Ренессанс», а также на проспекте Дзержинского. Не менее 10 человек задержаны в районе проспекта Независимости. Жесткие задержания также имеют место на перекрестке Победителей и Мельникайте.

Российские СМИ сообщают, что 13 сентября протестующие в Минске выбрали новую точку протеста — район Дрозды, где живут чиновники. Силовики выставили там усиленное оцепление со спецтехникой. Колонну протестующих на проспекте Победителей силовики оттеснили на Немигу.

Перед проведением демонстраций оппозиции власти стянули в Минск много военной техники. Также были закрыты станции метро в центре столицы и был отключен интернет.

Вчера, 12 сентября, в столице Беларуси прошел традиционный субботний женский марш. Он проходил на площади Свободы. Но паковать его участниц в автозаки начали еще до того, как они успели собраться у ратуши. Силовики стали активно задерживать женщин и делали это жестко. Протестующие пытались отбить задержанных, не давая уехать бусам и автозакам, и срывали балаклавы с людей в оливковой форме.

По словам очевидцев, число участников несанкционированного марша оппозиции в Минске превысило 150 тысяч человек.

Как писали «ФАКТЫ», в Беларуси уже больше месяца продолжаются массовые протесты. Повсеместные акции начались 9 августа, в день выборов президента. Люди возмутились фальсификацией результатов голосования. О том, что происходит в Беларуси читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Путин, введи войска» в Беларуси не прокричат. Это исключено".

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