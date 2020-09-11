Позднее раскаяние: российская актриса извинилась за шутки о протестах в Беларуси в пропагандистском шоу (видео)

Российские пропагандисты, вторгшиеся в медиапространство Беларуси, продолжают наполнять эфир своими фейками, переступая через все мыслимы этические и моральные нормы.

На днях жертвой их очередной лжи стала российская актриса Екатерина Шмакова, согласившая сыграть роль протестующей белоруски в программе «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна.

Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель — жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным «юмором» комментируются политические события. Как ранее сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.

В выпуске, за которой извиняется Шмакова, она играет роль белорусской оппозиционерки.

В сюжете Шмакова жаловалась на малую оплату за участие в протестах и говорила, что вышла на улицу познакомиться с сотрудником ОМОН.

«Мужики там крепкие, уж обнимут так обнимут… Кстати, я еще не замужем», — говорит героиня передачи.

На вопрос Кеосаяна, чего ей не хватает, артистка ответила: «Денег». Она признается также, что нигде не работает.

«Честно, сиськи маленькие… А ты видел где-нибудь митинг против маленьких сисек?» — спрашивает Шмакова ведущего после его вопроса о цели участия в митинге.

Конечно, уровень фейковости намного слабее, чем у пресловутых историй про то, как бойцы ВСУ распинают детей на площадях, делают из подростков мишени для ракет, а из взрослых — рабов, и убивают снегирей, спасая синичек. Но все же…

По словам актрисы, она получила текст в последние минуты, поэтом не придала значения словам. Но когда посмотрела ролик по ТВ и прочитала комментарии в соцсети, то пришла в ужас и решила извиниться за содеянное.

Извинения за этот выпуск актриса опубликовала в Facebook.

«Я прошу прощения публично перед всеми людьми Беларуси, женщинами. Мне стыдно за то, что я сделала. Лично моя мораль была нарушена, и я это сделала. Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съемок], уже не важно», — сказала Шмакова.

«Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны», — резюмирует актриса.

Тем не менее, вердикт зрителей остался неизменным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пропагандистка Симоньян нарвалась на жесткую критику из-за призыва отправить в Беларусь «зеленых человечков».

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