Позднее раскаяние: российская актриса извинилась за шутки о протестах в Беларуси в пропагандистском шоу (видео)
Российские пропагандисты, вторгшиеся в медиапространство Беларуси, продолжают наполнять эфир своими фейками, переступая через все мыслимы этические и моральные нормы.
На днях жертвой их очередной лжи стала российская актриса Екатерина Шмакова, согласившая сыграть роль протестующей белоруски в программе «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна.
Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель — жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным «юмором» комментируются политические события. Как ранее сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.
В выпуске, за которой извиняется Шмакова, она играет роль белорусской оппозиционерки.
В сюжете Шмакова жаловалась на малую оплату за участие в протестах и говорила, что вышла на улицу познакомиться с сотрудником ОМОН.
«Мужики там крепкие, уж обнимут так обнимут… Кстати, я еще не замужем», — говорит героиня передачи.
На вопрос Кеосаяна, чего ей не хватает, артистка ответила: «Денег». Она признается также, что нигде не работает.
«Честно, сиськи маленькие… А ты видел где-нибудь митинг против маленьких сисек?» — спрашивает Шмакова ведущего после его вопроса о цели участия в митинге.
Конечно, уровень фейковости намного слабее, чем у пресловутых историй про то, как бойцы ВСУ распинают детей на площадях, делают из подростков мишени для ракет, а из взрослых — рабов, и убивают снегирей, спасая синичек. Но все же…
По словам актрисы, она получила текст в последние минуты, поэтом не придала значения словам. Но когда посмотрела ролик по ТВ и прочитала комментарии в соцсети, то пришла в ужас и решила извиниться за содеянное.
Извинения за этот выпуск актриса опубликовала в Facebook.
«Я прошу прощения публично перед всеми людьми Беларуси, женщинами. Мне стыдно за то, что я сделала. Лично моя мораль была нарушена, и я это сделала. Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съемок], уже не важно», — сказала Шмакова.
«Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны», — резюмирует актриса.
Тем не менее, вердикт зрителей остался неизменным.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что пропагандистка Симоньян нарвалась на жесткую критику из-за призыва отправить в Беларусь «зеленых человечков».553
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