"Хотите как в Украине?": как десант из России превратил ТВ в Беларуси в мощнейший рупор пропаганды

После того, когда на фоне бесчинства силовиков, подавляющих массовые протесты в Беларуси, стали увольняться сотрудники государственной «Белгостелерадиокомпании», на их место завезли пропагандистов из России.

Теперь на государственных каналах Беларуси чувствуется верстка «старшего брата».

Об этом в соцсети пишет медиаэксперт, журналист, заместитель шеф-редактора «Детектор медиа» Светлана Остапа.

Она проанализировала итоговую программу «Эфир главный» на «Беларусь 24», воскресный вечерний прайм.

С телеэкрана белорусам пытаются донести, что к забастовкам на госпредприятиях склоняли молодые активисты, которые потом убежали в Польшу, захватив кассу взаимопомощи.

Президент Лукашенко якобы готов к переговорам со студентами и рабочими, а не с созданным Координационным советом оппозиции.

Пропагандисты пытаются донести простым людям, что протесты им невыгодны. Беларусь из-за них теряет ежедневно 10−20 млн долларов.

Беглый украинский экс-премьер Николай Азаров, которого пригласили в программу в качестве эксперта, рассказал, что противостояние выгодно тем, кто находится за пределами Беларуси, и привел пример Украины, в которой якобы после свержения режима Януковича «полная разруха».

Врагами Беларуси назвали Литву, Польшу и, конечно, США и НАТО.

«Далее пошло развенчание фейков. Интонации, языковые конструкции — все как на «России 24», — пишет Остапа.

Так называемый «эксперт» сообщил, что интернет — это благоприятная среда для гибридной войны, а Telegram-каналы работают по методичкам цветных революций.

Людям еще раз напомнили, что в Беларуси не народная революция, а госпереворот. Некий «эксперт» сравнил возложение цветов послами европейских стран в Минске с раздачей печенек на Майдане в Украине.

«Главный эфир» государственного канала Беларуси об Украине не рассказал ни одной адекватной информации. Представьте себе, что о нас знают жители Беларуси, которые смотрят только государственные каналы? У нас разруха, гражданский конфликт, бандитизм, майданутые люди, помешанные на ЕС, под контролем Сороса. Вам ничем не пахнет?", — резюмирует журналистка.

Напомним, несмотря на продолжающиеся протесты в Минске и других городах Беларуси, президент РФ Путин признал выборы в Беларуси состоявшимися.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина присоединилась к Декларации Европейского Союза, признав, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам.

346

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter