В субботу, 5 сентября, в Великобритании, которая первой не признала результаты президентских выборов в Беларуси, экоактивисты движения Extinction Rebellion заблокировали выпуск нескольких крупных британских газет.

Они подогнали грузовики и заблокировали дорогу к типографиям в Броксборне, расположенном к северу от Лондона. А также выставили на дорогах заграждения, мешающие проезду транспорта, передает Telegram-канал «Раньше всех Ну почти».

На этих типографиях печатают такие крупнейшие британские издания, как Associated Press, Daily Telegraph, Daily Mail и Financial Times, а также The Sun и The Times.

Экоактивисты обвинили издания в том, что они не сообщают об изменениях климата, преследуя личные выгоды и в угоду политической повестке.

Полиция Британии арестовала около 70 участников акции.

Напомним, сегодня в столице Беларуси Минске проходит женский марш. Жительницы республики продолжают начавшиеся протесты против режима Лукашенко.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter